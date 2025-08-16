Google Pixel Watch 4: autonomia migliorata e nuova ricarica laterale

Con il lancio fissato per il 20 agosto, insieme alla serie Pixel 10, il nuovo Pixel Watch 4 è ormai vicino al debutto ufficiale. Negli ultimi giorni i leak si sono moltiplicati e le più recenti indiscrezioni, provenienti da slide ufficiali, svelano dettagli interessanti su autonomia, design e modalità di ricarica.

Nuovo sistema di ricarica più rapido per i Pixel Watch 4

Una delle novità più evidenti è l’abbandono del sistema di ricarica magnetico utilizzato finora. Al suo posto, il Pixel Watch 4 adotta due pin POGO posizionati sul lato sinistro della cassa, accanto alla griglia dell’altoparlante. È in questo modo che potrà avvenire un collegamento diretto tra lo smartwatch e un dock inedito che lo trasforma in un orologio da scrivania o da comodino. Potrà rilevare anche l’umidità durante la ricarica.

Google sottolinea che la velocità di ricarica è stata incrementata del 25% rispetto alle generazioni precedenti, riducendo così i tempi per riportare il dispositivo al 100%.

Autonomia e varianti disponibili

Per quanto riguarda la durata della batteria, Google dichiara 30 ore di utilizzo per la versione da 41 mm e 40 ore per quella da 45 mm. Un passo avanti che, insieme alla maggiore efficienza energetica, dovrebbe garantire un’intera giornata di utilizzo senza necessità di ricariche intermedie.

Display e integrazione con l’AI

Oltre alle migliorie hardware, il Pixel Watch 4 offrirà un display più nitido e un’interfaccia più reattiva, pensata per sfruttare al meglio le funzioni smart. L’integrazione con Gemini, l’assistente AI di Google, sarà centrale: grazie a comandi vocali avanzati, lo smartwatch potrà gestire operazioni complesse, fornire informazioni contestuali e interagire in modo più naturale con l’utente.

Il quadro che emerge è quello di un dispositivo che punta su efficienza, velocità e intelligenza artificiale, elementi chiave per rafforzare la posizione di Google nel mercato degli smartwatch premium. Con queste novità, il Pixel Watch 4 si presenta come un’evoluzione concreta della serie, capace di combinare design rinnovato e funzioni avanzate in vista del lancio ormai imminente.