ChatGPT non svolge più i compiti: la modalità studio lo trasforma in un prof

Il famoso chatbot basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI è diventato un vero e proprio punto di riferimento per utenti di tutte le età. Chatbot che viene utilizzato infatti per diversi scopi, tra cui generare immagini, scrivere email, riassumere testi ma non solo. ChatGPT è diventano un supporto per i giovani studenti, tanto da essere utilizzato per svolgere i compiti o semplicemente per effettuare ricerche in tempi brevissimi rispetto al passato.

Arriva però un’importante novità che va a cambiare un aspetto fondamentale di questo chatbot. OpenAI, infatti, ha deciso di introdurre una nuova modalità che trasforma chatGPT in un professore.

ChatGPT riceve la modalità studio

Studiare diventa molto più semplice e coinvolgente con i diversi strumenti che al giorno d’oggi la tecnologia mette a disposizione degli utenti. Molte volte ci si trova a dover svolgere compiti che richiedono tantissimo tempo e gli studenti preferiscono affidarsi al noto chatbot.

Con la modalità studio però ChatGPT passa dallo svolgere compiti all’aiutare lo studente nello studio e, di conseguenza, nell’apprendimento. L’obiettivo della novità dunque è quello di andare incontro alle esigenze dei più giovani supportandoli nell’apprendimento ed evitando che possano utilizzare l’intelligenza artificiale per portare a termine lo svolgimento dei compiti.

In tal modo, dunque, il chatbot di OpenAI si trasforma in una sorta di professore, aiutando lo studente a capire man mano i concetti poco chiari. La decisione presa da OpenAI, di introdurre la modalità studio, non fa altro che cambiare l’approccio con cui inizialmente veniva utilizzato questo chatbot.

E’ bene ricordare che tutto ciò è stato reso possibile dal lavoro congiunto tra OpenAI ed esperti, tra cui educatori, pedagogisti e scienziati. I giovani studenti che finora hanno testato la nuova modalità sono pienamente soddisfatti della capacità di ChatGPT di coinvolgere lo studente rendendo ogni argomento che viene studiato in un momento di apprendimento innovativo.