Xiaomi powerbank MagSafe

Xiaomi amplia la propria gamma di accessori annunciando in Cina un prodotto pensato per distinguersi in un mercato dei power bank ormai saturo: il Magnetic Power Bank Stand da 10.000 mAh. Questo nuovo dispositivo combina ricarica rapida, compatibilità MagSafe e uno stand integrato per supportare lo smartphone durante l’uso, il tutto a un prezzo estremamente competitivo.

Specifiche tecniche bilanciate

Il power bank adotta una configurazione con due batterie interne da 5.000 mAh ciascuna, per una capacità complessiva di 10.000 mAh (37 Wh). Questa soluzione consente un’ottima autonomia, capace di garantire la ricarica completa di uno Xiaomi 15 Pro o di un iPhone 16 Pro per due volte.

In termini di prestazioni, il dispositivo supporta:

Ricarica cablata fino a 33 W tramite porta USB-C e cavo L-shape integrato.

Ricarica wireless fino a 15 W, con pieno supporto allo standard MagSafe grazie a un sistema di 17 magneti N52H ad alta tenuta.

Compatibilità con vari profili Qi da 5 W, 7,5 W, 10 W e 15 W.

Grazie a queste caratteristiche, il power bank può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente: due via cavo e uno in modalità wireless. Uno degli elementi distintivi è la presenza di uno stand pieghevole integrato direttamente nella scocca. Questo supporto può essere aperto fino a un’inclinazione di 80 gradi, permettendo di posizionare lo smartphone in verticale o orizzontale mentre è in carica. Una soluzione che facilita la visione di contenuti video, le videochiamate o l’uso del dispositivo come secondo schermo durante il lavoro.

Il Magnetic Power Bank Stand è progettato per aderire magneticamente a tutti gli iPhone 12 e modelli successivi compatibili con MagSafe, con l’eccezione dell’iPhone 16e. Xiaomi raccomanda l’utilizzo con cover originali MagSafe o direttamente senza custodia per garantire un allineamento ottimale. La compatibilità non si limita agli iPhone: grazie al supporto allo standard Qi, il power bank può ricaricare smartphone Android di vari marchi come Huawei, OnePlus, Oppo, Vivo e naturalmente Xiaomi, oltre a tablet, cuffie e altri dispositivi compatibili.

Il dispositivo supporta diversi protocolli di ricarica rapida, tra cui:

PD 3.0 (Power Delivery)

QC 3.0 (Quick Charge)

PPS (Programmable Power Supply)

Apple 2.4A

BC1.2

Questa versatilità lo rende un accessorio utile non solo per gli smartphone, ma anche per un’ampia gamma di elettronica portatile. Sulla parte frontale è presente un piccolo display digitale che mostra in tempo reale la percentuale di carica residua, lo stato di ricarica e eventuali avvisi di errore.