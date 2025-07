Galaxy S26 Ultra: novità interessanti per la ricarica?

Sono già diverse le indiscrezioni che circolano in rete riguardo il nuovo Galaxy S26 Ultra di Samsung. In particolare, si fa riferimento alla velocità di ricarica del prossimo smartphone in arrivo. A tal proposito, le informazioni condivise dal noto leaker Ice Universe il nuovo flagship supererà la soglia dei 45 W di potenza per la ricarica rapida. Al momento, non è chiaro quanto più veloce sarà tale nuova ricarica, ma il semplice fatto che si superi la soglia attuale è una notizia importante. Samsung, infatti, si è sempre mostrata “prudente” quando si parla di tale dettaglio. Le ragioni dietro tale prudenza non sono mai state spiegate in modo esauriente dai diretti interessati. Le dichiarazioni ufficiali, infatti, si limitano a motivazioni generiche legate alla sicurezza, all’affidabilità nel tempo o all’esperienza d’uso. Giustificazioni che, nel contesto attuale, risultano sempre meno convincenti.

Galaxy S26 Ultra pronto alla svolta per la ricarica rapida?

L’immobilismo di Samsung su tale fronte è paragonabile a quello osservato nella questione della capacità delle batterie. Anche in quel caso, l’azienda sudcoreana sembra procedere con cautela, forse frenata da limiti produttivi o da esigenze di qualità su larga scala. Alcuni osservatori ipotizzano che l’adozione su vasta scala di nuove tecnologie richieda cicli di test più lunghi. O che manchino ancora le infrastrutture necessarie a sostenere produzioni di massa. Eppure, gli ultimi segnali sembrano suggerire che qualcosa sta cambiando.

Un ulteriore possibile indizio arriva dai recenti rumor che indicano il Galaxy S26 Edge come un dispositivo che potrebbe introdurre batterie a maggiore densità energetica. Segnando un altro piccolo, ma importante progresso.

Se entrambe le novità arriveranno contemporaneamente, Samsung dimostrerebbe un cambio di passo deciso nella sua strategia hardware. Ciò, infatti, indicherebbe una certa accelerazione del ritmo dell’innovazione anche in quei settori dove finora l’azienda è rimasta più cauta. Non resta che attendere e scoprire le evoluzioni future per il marchio.