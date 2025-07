Copertina Samsung Galaxy S25 Edge

Sono ormai passati diversi giorni da quando ho ricevuto il mio Galaxy S25 Edge, e durante queste giornate ho potuto scoprirne ogni sfumatura, fra pregi e limiti. Se mi chiedessero di descrivere in una frase il senso di questo telefono, direi: «è un prodotto che rompe gli schemi e lo fa con una naturalezza disarmante”».

Design e materiali

Tocco il telefono e sembra davvero di tenere un foglio di carta, tanto è sottile—ma non fragile: soli 5,8 mm di spessore e un peso piuma di 163 grammi. Lo chassis in titanio dona una sensazione di solidità superiore alla plastica o all’alluminio, senza appesantire la linea. Il vetro Gorilla Glass Ceramic 2, liscio e leggermente opaco, conferisce un aspetto raffinato e preserva bene le impronte digitali. È un oggetto elegante, sobrio e futuristico, perfetto per chi cerca un device dal carattere deciso nel palmo della mano.

Display

Il pannello AMOLED 2X da 6,7 pollici offre risoluzione QHD+ e refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz. Guardarlo è un piacere: i neri sono profondissimi, i bianchi sono luminosi anche in piena luce esterna, e le transizioni fluide fanno sembrare ogni animazione una cascata di pixel. Ho notato una nitidezza e una profondità visiva tali che anche leggere un libro o un articolo su schermo è diventata un’esperienza rilassante. I bordi rimangono appena arrotondati, offrendo stile senza sacrificare la praticità nell’uso quotidiano.

Potenza e software

All’interno pulsa il nuovo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, affiancato da ben 12 GB di RAM e storage da 256 o 512 GB. Durante la settimana non ho mai registrato un lag, nemmeno quando ho avviato giochi pesanti, modifiche video al volo o multi-app pesanti. One UI 7 su Android 15 si muove scattante e reattiva, grazie anche alle integrazioni smart come Audio Eraser e l’assistente Now Brief che aiutano davvero nell’organizzazione quotidiana. Non è marketing: funzioni come il silenziare rumori di sottofondo in un video e ottenere una panoramica intelligente degli impegni funzionano bene e si dimostrano utili.

Detto questo, la batteria da 3 900 mAh è il principale compromesso. Con un uso intenso (social, streaming, fotografia, gaming), arriva alla sera con circa il 20‑25% di carica residua. Se sei del tipo che passa 16–18 ore fuori casa, potresti dover ridurre la luminosità o ricorrere a una ricarica a metà giornata. In compenso, offre ricarica rapida a 25 W via cavo e 15 W wireless che si dimostra efficiente, seppure non al livello di alcuni concorrenti da 65 W o più.

Fotocamere

L’S25 Edge monta un sensore principale da 200 MP con OIS e apertura f/1.7, accompagnato da un grandangolare da 12 MP e una selfie da 12 MP. In piena luce, i risultati fotografici sono sbalorditivi: dettagli nitidi, colori vividi e una resa naturale delle scene. In notturna, l’algoritmo Nightography AI regala scatti che (secondo me) non convincono, con molto rumore e poca luminosità.

Altra nota dolente? L’assenza di un teleobiettivo ottico. Lo zoom è affidato all’intelligenza artificiale, che lavora bene sullo zoom 2–3x, ma perde dettaglio oltre quel livello. Se fotografi spesso soggetti distanti o desideri zoom pro, allora la mancanza di un modulo dedicato si sente. Ma considerando il form factor ultrasottile, era un compromesso quasi inevitabile.

Galaxy AI

Le funzioni AI integrate danno valore aggiunto. Audio Eraser elimina rapidamente i rumori ambientali durante la registrazione video: ho provato in ambienti rumorosi e il risultato è stato convincente. Now Brief è utile per visualizzare in un attimo impegni o meteo. Queste non sono funzioni “bonus”, ma elementi davvero di supporto nel quotidiano, soprattutto per chi usa intensamente lo smartphone come tool di lavoro o studio.

Pro e contro

Punti di forza

Design ultra‑sottile e leggero, con materiali premium

Display QHD+ 120 Hz fluido, luminoso e coinvolgente

Prestazioni top di gamma, multitasking impeccabile

Funzioni AI che aiutano davvero nell’uso quotidiano

Punti deboli

Batteria appena sufficiente per un’intera giornata intensa

Mancanza di zoom ottico a favore di un design sottile

Prezzo elevato rispetto al fratellone Ultra

Conclusioni e considerazioni

Il Galaxy S25 Edge è un concentrato di stile, potenza e innovazione sotto la forma più sottile che Samsung abbia mai realizzato. È ideale per chi cerca eleganza senza sacrificare prestazioni, ama il design raffinato e vuole funzioni smart utili ogni giorno. Detto questo, se trascorri lunghe giornate fuori casa senza ricariche, o ti serve lo zoom fotografico di alto livello, ti consiglierei magari di guardare al Galaxy S25+ o Ultra.

Per chi vuole un mix tra estetica, leggerezza e tecnologia smart, l’S25 Edge è una scelta precisa e sofisticata. Il prezzo è alto, ma considerando che si tratta del Samsung più stiloso mai creato, il valore è chiaro: è soprattutto un oggetto del desiderio reso funzionale, non solo bello a vedersi. Costa tanto e si può comprare da Amazon ad un prezzo più vantaggioso.

Voto finale: 8,5/10 — una scelta di stile e intelligenza, con qualche piccolo sacrificio per riduzione e leggerezza.