Samsung ha dato ufficialmente il via alla distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza di agosto 2025, coinvolgendo inizialmente i flagship della serie Galaxy S25 e il mid-range Galaxy A56 5G. Come di consueto, il rollout parte da mercati selezionati, per poi espandersi progressivamente a livello globale.

Aggiornamento per Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra

In Corea del Sud, identificato come S93*NKSS5AYG6. Il pacchetto, dal peso di circa 550 MB nel caso del modello Ultra, contiene le patch di sicurezza di agosto 2025, oltre a possibili ottimizzazioni e correzioni che anticipano l’arrivo della One UI 8 basata su Android 16. Le patch vanno a risolvere 29 vulnerabilità CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) comuni al sistema operativo Android, di cui una classificata come critica ma relativa esclusivamente ad Android 16. A queste si aggiungono 18 vulnerabilità SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures) che riguardano componenti specifici della One UI, come la gestione dell’account Samsung, l’app Emergency SOS e la funzione di scansione documenti della fotocamera. Chi partecipa al programma beta della One UI 8 – attivo per la serie Galaxy S25 ma non disponibile in Italia – potrà beneficiare di ulteriori ottimizzazioni in vista della release stabile, prevista per settembre 2025.

Il Galaxy A56 5G è il primo dispositivo Samsung a ricevere in Italia le patch di sicurezza di agosto. Il firmware, identificato come A566BXXS6AYGE, ha un peso di circa 370 MB e porta con sé gli stessi miglioramenti in termini di sicurezza già visti sui modelli flagship. Oltre alle 29 correzioni CVE e alle 18 SVE, l’aggiornamento include generici bugfix e perfezionamenti di stabilità non specificati nel changelog ufficiale. Questo mid-range è destinato a ricevere Android 16 e One UI 8, ma il rilascio avverrà in una fase successiva rispetto ai top di gamma.

Gli aggiornamenti mensili di sicurezza svolgono un ruolo fondamentale nella protezione degli smartphone contro vulnerabilità e exploit. In un contesto in cui gli attacchi informatici evolvono rapidamente, mantenere il software aggiornato riduce i rischi legati a malware, phishing e accessi non autorizzati ai dati personali.

Le patch di agosto di Samsung dimostrano un’attenzione costante alla protezione degli utenti, intervenendo sia sulle vulnerabilità del sistema operativo sia su quelle della personalizzazione One UI.

Come aggiornare il dispositivo

Il rollout degli aggiornamenti avviene in modo graduale, con tempistiche che variano a seconda del Paese e del modello. Per verificare la disponibilità delle patch di agosto su Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra o Galaxy A56 5G, è possibile seguire questo percorso: