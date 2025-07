Samsung continua a puntare sul valore aggiunto delle sue personalizzazioni software, e Now Bar è uno degli elementi chiave su cui il produttore coreano vuole investire nei prossimi mesi. Introdotta con One UI 7 sui dispositivi della serie Galaxy S25, questa funzione non ha ancora conquistato il grande pubblico, ma con l’arrivo di One UI 8 le cose potrebbero cambiare. La nuova versione promette di potenziare in modo significativo la flessibilità di Now Bar, con l’obiettivo di renderla più utile e accessibile nella vita quotidiana degli utenti.

Now Bar si apre a nuove app: la personalizzazione sarà il vero punto di forza

Now Bar è un carosello interattivo posizionato nella parte bassa della schermata di blocco. Senza nemmeno sbloccare il telefono, è possibile accedere rapidamente a informazioni essenziali e a controlli per applicazioni e servizi. Attualmente la funzione supporta 20 app, in gran parte sviluppate da Samsung stessa, ma i documenti tecnici relativi al Galaxy Z Flip7 rivelano che il numero potrebbe salire fino a 35 entro la fine del 2025, grazie all’aggiornamento One UI 8.

Tra le app attualmente compatibili ci sono strumenti utili come la sveglia, le note, il lettore musicale, il registratore vocale, e persino il telecomando per la TV tramite SmartThings. Si affiancano a queste due applicazioni firmate Google – Maps e Sports – e tre app di terze parti: Uber, Uber Eats e Waymo. Un numero piuttosto contenuto, che ha probabilmente limitato il potenziale di diffusione della funzione tra gli utenti.

Con l’espansione a 35 app, Samsung punta ad aprire Now Bar a un numero molto più ampio di servizi e scenari d’uso. Questo significherà un maggiore livello di personalizzazione e una gestione ancora più immediata delle attività quotidiane, senza nemmeno dover sbloccare il dispositivo. Per chi apprezza praticità e controllo, l’evoluzione di Now Bar potrebbe diventare uno dei motivi principali per aggiornare alla nuova interfaccia.