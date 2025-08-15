Gemini AI introduce conversazioni private e risposte personalizzate

Google ha annunciato nuove funzioni per l’app Gemini, pensate per rendere l’assistente più mirato nelle risposte e, allo stesso tempo, più rispettoso della privacy. Tra le novità spicca il “personal context”, un sistema che memorizza preferenze, interessi e dettagli condivisi in precedenti chat, così da proporre suggerimenti coerenti con i gusti dell’utente. Ad esempio, chi in passato ha parlato di fumetti potrebbe ricevere idee per una festa a tema ispirata al proprio personaggio preferito o consigli di lettura basati su generi già apprezzati. La funzione sarà inizialmente disponibile con il modello 2.5 Pro in alcuni Paesi e in seguito arriverà anche al 2.5 Flash. È attiva di default, ma può essere disattivata e lo storico delle conversazioni può essere cancellato in ogni momento.

Temporary Chat: dialoghi senza traccia permanente

Per chi desidera conversare senza che i dati vengano salvati, arriva “Temporary Chat”, una modalità che esclude l’utilizzo delle interazioni per l’addestramento dei modelli AI di Google. Le sessioni restano accessibili solo per un massimo di 72 ore, giusto il tempo di fornire la risposta e raccogliere eventuali feedback, senza influire sulla personalizzazione futura. L’attivazione è immediata: basta avviare una chat temporanea dalla lista principale delle conversazioni.

Nuovi controlli sulla gestione dei dati

L’attuale impostazione “Gemini Apps Activity” cambia nome in “Keep Activity” e si estende anche ai contenuti caricati, come immagini e documenti. Con questa opzione attiva, un campione di file può essere utilizzato per migliorare i servizi; in caso contrario, è possibile disattivarla o ricorrere alla Temporary Chat. Inoltre, è stato aggiunto un controllo separato per decidere se audio, video e schermate condivise tramite microfono o Gemini Live possano contribuire all’ottimizzazione del servizio: per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata.

Con queste modifiche, Google punta a un equilibrio tra assistenza intelligente e trasparenza, offrendo strumenti per calibrare in modo preciso il livello di personalizzazione e condivisione dei dati. Tutte le impostazioni sono facilmente accessibili e spiegate nel Gemini Apps Privacy Hub.