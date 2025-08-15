Microsoft dice addio a Lens: l’app di scansione documenti sparirà entro fine 2025

Microsoft ha da poco annunciato che la sua popolare applicazione Lens, nota in passato come OfficeLens, verrà ritirata pian piano da Android e iOS nei prossimi mesi. La decisione fa parte di una strategia di razionalizzazione dei servizi già adottata con la chiusura o modifica di altre applicazioni più vecchie.

La roadmap prevede un’eliminazione a tappe. Da metà settembre 2025 inizierà il processo di rimozione, con lo stop alle nuove installazioni su Google Play e App Store previsto per metà ottobre. A metà novembre l’app sparirà completamente dagli store, mentre dal 15 dicembre 2025 non sarà più possibile effettuare nuove scansioni, nemmeno per chi l’ha già installata. Le scansioni presenti nella cartella MyScans resteranno però comunque accessibili.

Microsoft vuole Copilot al posto di Lens: più integrazione, ma meno opzioni

Lens, apprezzata da oltre 50 milioni di utenti solo su Google Play e con una valutazione media di 4,9 su 5, consentiva di trasformare immagini in file PDF, Word, PowerPoint o Excel, includendo funzioni avanzate come la scansione di testi scritti a mano o di biglietti da visita. La sostituta indicata da Microsoft è l’app Microsoft365 Copilot, ma con alcune limitazioni rispetto a Lens.

Copilot non offre al momento tutte le funzioni della vecchia piattaforma. Manca, ad esempio, la possibilità di salvare direttamente su OneNote, Word o PowerPoint, di scansionare biglietti da visita e di usare strumenti come la lettura ad alta voce o Immersive Reader. Restano invece accessibili le scansioni salvate su OneDrive tramite la sezione MyCreations. In ogni caso, Microsoft ha promesso miglioramenti futuri, ma chi oggi utilizza Lens dovrà adattarsi a un tipo di lavoro differente o valutare alternative di terze parti. L’azienda sottolinea che l’integrazione in Copilot consentirà comunque una gestione più centralizzata dei documenti e l’uso di strumenti avanzati di intelligenza artificiale.

La scelta di eliminare Lens segue altre mosse simili. Tra cui l’eliminazione del riempimento automatico delle password in Microsoft Authenticator, la rimozione di Publisher da Microsoft365 e l’addio a Paint 3D dallo store ufficiale. Per molti utenti, però, la perdita di Lens rappresenta un vuoto difficile da colmare, soprattutto nel mondo Android, dove l’app era uno strumento rapido e completo per la scansione in mobilità.