Robotaxi di Zoox: svolta federale storica per l’autonomia USA

La National Highway Traffic Safety Administration ha concesso a Zoox una deroga che cambia il panorama della mobilità autonoma. Il via libera riguarda veicoli senza volante, pedali e conducente umano. Fino a oggi, un permesso simile negli Stati Uniti non era mai stato assegnato a un modello privo di comandi manuali. Prima di questa mossa, Zoox aveva ottenuto autorizzazioni statali per operare a Foster City in California e a Las Vegas in Nevada. Ora potrà condurre test anche oltre i confini statali. Non è un semplice permesso tecnico. È un segnale politico e industriale.

L’esenzione rientra nel programma Automated Vehicle Exemption, recentemente ampliato dal Dipartimento dei Trasporti nell’ambito dell’Innovation Agenda. Il Segretario Sean P. Duffy ha definito l’apertura una vittoria per innovazione e sicurezza, legandola alla necessità di contrastare la supremazia asiatica nei robotaxi. La concessione, però, arriva con vincoli chiari. Zoox dovrà modificare i materiali promozionali, precisando che il via libera deriva da una deroga e non da piena conformità agli standard. In passato, la società è già stata osservata da vicino ed ora il monitoraggio sarà costante. Nel 2022, un’indagine aveva verificato l’autocertificazione di conformità, inoltre nel 2024, dopo due tamponamenti e problemi di frenata, 270 veicoli erano stati ritirati. Come reagirà l’azienda sotto un’attenzione così intensa?

Impatto sul futuro della guida autonoma non solo per i robotaxi Zoox

Il permesso per Zoox spezza vincoli normativi radicati, concepiti per veicoli con presenza umana a bordo. Ora le aziende statunitensi potranno entrare nella fase dimostrativa senza dover installare comandi manuali. La decisione richiama l’impostazione dell’amministrazione Trump, volta a rafforzare la competitività interna e a ridurre la dipendenza tecnologica da paesi rivali. Il settore dei robotaxi, finora dominato dalla Cina, vede così un’apertura per nuovi protagonisti americani. IL percorso verso la conformità standard resta però ancora lungo e complesso. La vera sfida sarà dimostrare affidabilità e sicurezza su scala nazionale. L’autonomia potrà davvero diventare il nuovo standard di mobilità? Le prossime prove su strada diranno se Zoox saprà trasformare un’autorizzazione eccezionale in una nuova era per i trasporti statunitensi.