AI: utilizzarla per stress e ansia può essere un grave errore

Utilizzare l‘intelligenza artificiale e, dunque, gli ormai noti chatbot come ChatGPT, è una pratica del tutto comune. Soluzioni AI sviluppate con il chiaro intento di andare incontro alle esigenze degli utenti. Utenti che giornalmente possono affidarsi all’intelligenza artificiale per qualunque problema, dubbio e progetto da portare a termine nel più breve tempo possibile.

Se da una parte l’intelligenza artificiale viene utilizzata per generare immagini, creare bozze di testi o semplicemente per ottenere un riassunto in pochissimi secondi, dall’altra sono sempre di più gli utenti che si rivolgono all’AI per confidarsi. Ciò non fa altro che trasformare questi chatbot in veri e propri assistenti virtuali che non devono però sostituire i professionisti.

AI: l’uso dei chatbot per problemi e consigli

Il fenomeno sempre più frequente al giorno d’oggi è quello di rivolgersi all’AI in caso di problemi, chiedendo dei consigli su come poter stare meglio. A tal proposito è importante ricordare che l’intelligenza artificiale è stata implementata in diversi strumenti tech al fine di semplificare la routine degli utenti.

Di conseguenza, molto spesso rivolgersi all’AI per chiedere consigli su problemi di vita quotidiana può avere delle conseguenze controproducenti. Motivo per cui ChatGPT, Copilot e altre soluzioni che le aziende hanno deciso di mettere a disposizione di tutti devono essere utilizzati con cautela e, soprattutto, per scopi specifici.

Come sappiamo, i chatbot oggi sono soluzioni perfette per aiutare gli utenti a ridurre i tempi per portare a termine un progetto di lavoro, un semplice compito, effettuare una ricerca e molto altro. Utilizzare l‘AI per questioni più complesse come la psicologia può essere poco d’aiuto.

Le funzioni ad oggi disponibili nei chatbot sono davvero tante e tutte pensate per poter ottenere risultati impeccabili in base alle richieste testuali fornite dall’utente. Lo scopo della tecnologia, infatti, è sempre quello di offrire il meglio dell’esperienza d’uso.