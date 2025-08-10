ChatGPT: ecco un nuovo trucco per ottenere risposte perfette

Siete tra coloro che non riescono più a fare a meno di utilizzare ChatGPT? Sempre più utenti considerano questo innovativo chatbot non una semplice soluzione AI ma un vero e proprio assistente a cui rivolgersi in diverse circostanze. Svolgere un tema, riassumere un testo, scrivere una mail formale, ma non solo. ChatGPT viene ormai utilizzato giornalmente anche per progetti di lavoro che richiedono tempo e concentrazione.

Dunque, se utilizzate questo chatbot con frequenza probabilmente vi sarete resi conto delle capacità di cui dispone, ma molto spesso i risultati ottenuti possono essere non del tutto eccellenti. Siete curiosi di scoprire un apposito trucco per far sì che ChatGPT sia in grado di rispondere come un esperto? Scopriamolo insieme nel corso di questo nuovo articolo.

ChatGPT: ecco il trucco per ottenere risposte perfette

ChatGPT rappresenta un’ottima soluzione per semplificare la routine ma molto spesso i risultati che vengono forniti dal chatbot non sono del tutto eccellenti. Per rimediare a ciò, però, è possibile utilizzare un trucco di cui vogliamo parlare. Si tratta di una soluzione semplicissima che chiunque può utilizzare e riguarda l’aggiunta di poche parole alla fine degli input testuali che vengono forniti all’AI, meglio noti con il nome di prompt.

Così facendo l’utente non fa altro che assegnare un ruolo all’intelligenza artificiale trasformando, in questo caso, ChatGPT in un esperto in materia. La differenza sostanziale sta dunque nel saper assegnare un ruolo specifico e, dunque, inerente al contesto della domanda che viene posta al chatbot.

Non dimentichiamo che la qualità delle risposte che si ottengono deriva proprio dalla capacità dell’utente di formulare prompt adeguati e precisi. Quante volte vi sarà capitato di commettere errori banali nel porre una domanda a chatGPT? Oggi però con questo semplice trucco non avrete più motivo di sbagliare. Ricordate sempre di aggiungere il ruolo, ad esempio, “riassumi questo testo come un giornalista”.