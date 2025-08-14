tablet Samsung

Il Samsung Galaxy Tab S10 Lite si avvicina al debutto e inizia a mostrarsi nei primi dettagli ufficiali. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, il nuovo tablet di fascia media della serie Galaxy Tab è comparso nella Google Play Console, confermando parte delle specifiche tecniche e rivelando il design frontale. Il modello in questione è la versione 5G, destinata a chi cerca connettività completa e prestazioni solide a un prezzo più contenuto rispetto ai Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra.

Configurazione unica e processore Exynos 1380

Secondo le informazioni emerse, il Galaxy Tab S10 Lite 5G arriverà in un’unica configurazione di memoria, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno, espandibile tramite microSD. Il processore scelto è l’Exynos 1380, già utilizzato su diversi dispositivi Samsung di fascia media e noto per garantire un buon equilibrio tra consumi energetici e prestazioni multitasking.

La comparsa su Google Play Console conferma anche la risoluzione del display: 1320 x 2112 pixel con densità di 240 dpi, un pannello che dovrebbe offrire una resa visiva nitida e colori vividi, come da tradizione dei display Super AMOLED di Samsung.

L’immagine trapelata nella scheda della Google Play Console mostra il design frontale del tablet, con cornici sottili e fotocamera anteriore integrata nella cornice superiore. I tasti di accensione e regolazione del volume sono posizionati sul bordo destro, una scelta ergonomica che facilita l’utilizzo sia in modalità verticale che orizzontale.

Il modello avvistato è nella colorazione rosso corallo, una tonalità vivace che si affiancherà al grigio e all’argento. Queste opzioni cromatiche mirano a soddisfare sia chi preferisce un look elegante sia chi cerca un tocco più distintivo.

Uno dei punti di forza del Galaxy Tab S10 Lite sarà la batteria da 8.000 mAh, che promette un’autonomia adatta a un utilizzo prolungato, sia per attività lavorative che per intrattenimento multimediale. Samsung ha previsto anche il supporto alla ricarica rapida fino a 45W, una caratteristica di rilievo per questa fascia di mercato, che permetterà di ridurre sensibilmente i tempi di ricarica. Sul fronte software, il Galaxy Tab S10 Lite arriverà direttamente con Android 15 e interfaccia One UI 8, offrendo tutte le ultime funzionalità dell’ecosistema Samsung, comprese le ottimizzazioni per il multitasking e l’uso in modalità schermo diviso.

La variante apparsa nel database è quella 5G, ma è probabile che Samsung proponga anche una versione solo Wi-Fi, destinata a un pubblico che utilizza il tablet prevalentemente in casa o in ambienti con connettività stabile. Questa seconda opzione dovrebbe avere un prezzo più contenuto, ampliando così il bacino di potenziali acquirenti.

Con queste caratteristiche, il Galaxy Tab S10 Lite si colloca come alternativa economica ai modelli premium della serie Tab S11, mantenendo alcune specifiche interessanti come la ricarica rapida a 45W e un display di buona qualità. Il target di riferimento include utenti che cercano prestazioni affidabili per lavoro, studio e intrattenimento senza dover investire in un tablet di fascia alta.

Oltre alla comparsa nella Google Play Console, il Galaxy Tab S10 Lite ha recentemente ottenuto la certificazione Bluetooth SIG, un ulteriore indizio di un lancio ormai prossimo. Considerando la tempistica delle certificazioni e delle fughe di notizie, non è da escludere che la presentazione ufficiale possa avvenire già entro la fine di agosto.