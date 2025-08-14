MacBook Pro con schermo OLED è realtà?

Apple sembra ormai sempre più vicina al lancio del suo primo MacBook Pro dotato di schermo OLED. Un passo atteso da tempo e avvalorato da nuove indiscrezioni. Dopo le prime segnalazioni emerse all’inizio di luglio, arriva un report degli analisti di Omdia che aggiunge dettagli interessanti. Secondo tale fonte, Samsung Display avrebbe già ricevuto il primo ordine di pannelli OLED da parte di Apple proprio per il MacBook Pro. Tale elemento confermerebbe un possibile debutto fissato per il 2026. Inoltre, suggerisce anche l’arrico di un cambiamento riguardo il design del nuovo portatile. A tal proposito, Omdia ribadisce che Apple sarebbe pronta a dire addio al notch che ospita la fotocamera frontale. Sostituendolo con un foro a forma di pillola, simile a quello già visto su iPhone.

Apple: cosa aspettarsi dai MacBook Pro OLED

Il cambiamento proposto appare coerente con l’evoluzione dello stile di Cupertino. Se in passato il notch rappresentava un segno distintivo, ormai la sua presenza è scomparsa dalla gamma iPhone. Dunque, continuare a mantenerlo sui MacBook Pro sarebbe fuori luogo. Apple, infatti, ha sempre curato molto l’armonia estetica e funzionale tra i suoi dispositivi. Come evidenziato dalla linea di nuovi sistemi operativi denominata “26”, caratterizzata dal Liquid Glass design.

Il report di Omdia offre anche un possibile scenario riguardo i fornitori di schermi OLED per Apple. In particolare, si parla di BOE, l’azienda cinese che starebbe intensificando i propri investimenti nella produzione di pannelli di generazione 8.6 con tecnologia LTPO, la stessa tecnologia attualmente impiegata negli iPad Pro.

Il quadro che emerge sottolinea come Apple sta lavorando con determinazione per rinnovare i propri dispositivi. Puntando non solo a tecnologie più avanzate come gli schermi OLED, ma anche a un design più moderno e coerente. Il tutto mentre si muove strategicamente per diversificare i propri fornitori e ottimizzare la catena produttiva. Non resta che attendere l’arrivo di dichiarazioni ufficiali da parte di Cupertino.