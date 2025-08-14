Bugatti Brouillard, la nuova icona del programma Solitaire

Bugatti raggiunge un nuovo livello di lusso e personalizzazione con la nuova Brouillard, un esemplare unico nato dal programma esclusivo “Solitaire”. Questa iniziativa, ancora più raffinata della già nota “Sur Mesure”, offre ai clienti la possibilità di creare una vettura irripetibile, plasmata sulle proprie richieste. Il marchio francese produrrà soltanto due vetture “Solitaire” all’anno, preservando così l’unicità di ogni creazione.

La Brouillard prende il nome dal cavallo preferito di Ettore Bugatti e condivide la base tecnica con la Mistral, inclusa l’unità W16 quadri-turbo da 1.600CV. Il design è stato completamente reinterpretato. Rispetto alla Mistral roadster, questa versione è una coupé dotata di un posteriore ridisegnato con spoiler fisso a coda d’anatra e quattro terminali di scarico disposti in modo inedito per la Casa. La carrozzeria, verniciata in un verde brillante scelto dal proprietario, resta coerente con gli interni.

Bugatti e l’arte della personalizzazione estrema

All’interno, la Bugatti Brouillard unisce tradizione artigianale e materiali moderni. Tessuti francesi personalizzati con motivi tartan rivestono il tutto, integrandosi con fibra di carbonio e componenti in alluminio lavorato. Il tetto in vetro aumenta la luminosità e la percezione di spazio. Dettagli esclusivi, come i ricami a forma di cavallo sui pannelli delle portiere e sugli schienali, raccontano la storia dietro il nome della vettura. I sedili sono realizzati e sagomati su misura per il cliente, mentre la leva del cambio, ricavata da un unico blocco di alluminio, racchiude una scultura in miniatura del cavallo Brouillard, realizzata a mano e custodita in un inserto di vetro.

Il committente di questa creazione è l’imprenditore olandese Michel Perridon, collezionista di automobili Bugatti storiche e moderne, nonché appassionato di mobili e opere della famiglia Bugatti. Il prezzo della Brouillard non è stato rivelato, ma si colloca certamente in una fascia riservata a pochissimi collezionisti nel mondo.

La Bugatti Brouillard debutterà ufficialmente alla Monterey Car Week in California, uno degli eventi più prestigiosi del contesto automobilistico mondiale, dove catturerà l’attenzione di appassionati e investitori. Insomma, con il programma Solitaire, la nota azienda ribadisce la propria capacità di trasformare un’automobile in un’opera d’arte su quattro ruote, capace di unire potenza estrema e cura maniacale per i dettagli.