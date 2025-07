Pagani Automobili, presenti tutte le Track Hypercar al Monterey Car Week

Pagani Automobili ha confermato la partecipazione alla Monterey Car Week e l’esposizione sarà unica nel suo genere. Il marchio di San Cesario Sul Panaro sarà presente all’evento californiano con tutte le proprie vetture più iconiche pensate per la pista.

Prodotte in oltre 20 anni di attività, le Track Hypercar di Pagani Automobili celebreranno la continua ricerca svolta dal brand oltre alla visione innovativa e all’audacia di osare. Una delle protagoniste assolute sarà certamente la Huayra R Evo Roadster.

L’ultima nata in casa Pagani fa parte della linea di Track Hypercar e anche dell’esclusivo programma Arte in Pista, consentendo ai fortunati proprietari di guidare la propria vettura sui circuiti di tutto il mondo. La Huayra R Evo Roadster è un bolide dalle linee sinuose ma possenti che può contare su un motore V12 aspirato che richiama le competizioni motoristiche del passato.

Pagani Automobili celebrerà la propria storia attraverso le supercar pensate per la pista in occasione della Monterey Car Week

L’esibizione di Pagani Automobili alla Monterey Car Week inizierà venerdì 15 agosto a The Quail, A Motorsports Gathering. Presso lo stand del brand, alle ore 12.00, verrà acceso il motore della Huayra R Evo Roadster per far ascoltare al pubblico presente il ruggito della hypercar. A seguire, Horacio Pagani incontrerà gli appassionati per una sessione di autografi.

Presso lo stand sarà presente anche una Zonda Monza, la prima Pagani progettata esclusivamente per la pista. Nata nel 2004 su richiesta esplicita di un cliente, l’unico esemplare prodotto incarna la voglia di sviluppare vetture in grado portare all’estremo le prestazioni.

Non poteva mancare la Zonda R, hypercar da pista del 2009 che non deve sottostare ai vincoli normativi per ottenere l’omologazione stradale. Le soluzioni ingegneristiche adottate hanno permesso di ottenere un record al Nürburgring Nordschleife completando un giro dell’Inferno Verde in 6 minuti e 47 secondi.

Automobili Pagani ha scelto di mostrare anche la Zonda Revolución (2013), una vettura che può vantare soluzioni tecniche derivate dalle monoposto che corrono in Formula 1 e Le Mans. Infine, sarà presente anche la Huayra R del 2021, un progetto che sintetizza vent’anni di ricerca e sviluppo dedicati alle auto da pista ma, al tempo stesso, rappresenta un nuovo inizio per il brand.