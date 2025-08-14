Su YouTube un interruttore per disattivare l’Auto Zoom

Negli ultimi mesi, YouTube ha introdotto diverse novità. Tutte queste per migliorare l’esperienza utente sui dispositivi mobili. Solo alcune sono state introdotte con entusiasmo. Come i nuovi controlli gestuali e le animazioni tra video. Altre, invece, hanno generato malcontento. È il caso dell’Auto Zoom, una funzione che modifica automaticamente l’inquadratura dei video in orizzontale, zoomando per adattarla allo schermo. Il problema? Non tutti i contenuti vengono trattati allo stesso modo. E spesso i bordi vengono tagliati in modo arbitrario, compromettendo la visione. A peggiorare le cose, finora non esisteva un’opzione per disattivarla del tutto. L’unica soluzione era premere manualmente il tasto “Auto Zoom” durante la riproduzione. Un approccio scomodo e poco efficace, che ha irritato molti utenti.
Un’impostazione fissa per disattivare Auto Zoom è in arrivo su YouTube
Le critiche online hanno portato Google a rivedere la sua posizione. Secondo un’analisi dell’APK della versione 20.32.32 dell’app per Android, YouTube sta testando un nuovo interruttore nelle impostazioni che consentirà di disattivare Auto Zoom in modo permanente. Nel codice dell’app compaiono infatti stringhe testuali inequivocabili, tra cui una che informa l’utente con il messaggio “Auto zoom attivo. Puoi disattivarlo nelle impostazioni.”. L’interruttore, secondo le anticipazioni, verrà inserito subito sotto l’opzione “Zoom per riempire lo schermo”, rendendo semplice la gestione della funzione.
Anche se la novità non è ancora visibile nella versione pubblica, la sua presenza nei file di sistema lascia intendere che il rilascio potrebbe essere vicino. Google, come spesso accade, potrebbe iniziare con una distribuzione graduale, prima in fase beta, poi per tutti gli utenti Android.
Nel frattempo, resta possibile disattivare manualmente Auto Zoom durante la visione, anche se questa soluzione temporanea è tutt’altro che comoda. Tuttavia, la prospettiva di una modifica definitiva nelle impostazioni lascia ben sperare chi si è trovato frustrato da un’intelligenza artificiale ancora troppo invadente per le esigenze quotidiane.