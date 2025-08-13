Intelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

ChatGPT diventa un alleato degli studenti con la nuova modalità studia e impara

ChatGPT si trasforma in un vero e proprio assistente per lo studio: ecco la novità.

scritto da Valentina Acri
ChatGPT è uno dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale che giornalmente viene utilizzato da utenti di tutte le età. Non a caso, le tante funzionalità di cui dispone consentono di semplificare la routine affidandosi a un vero e proprio assistente virtuale. Una novità estremamente interessante riguarda la possibilità di utilizzarlo anche per studiare.

Al fine di rendere l’esperienza d’uso ottimale anche per i giovani studenti, ChatGPT è stata ottimizzata con una modalità che oggi andremo a scoprire. Si tratta della cosiddetta modalità studia e impara e consente agli studenti di avere un supporto per risolvere dubbi e molto altro.

ChatGPT: la soluzione pensata anche per gli studenti

Siete tra coloro che almeno una volta hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per generare un’immagine, scrivere un’email o un riassunto? La modalità studia e impara pensata appositamente per gli studenti va a trasformare questo chatbot in molto più di un semplice assistente virtuale.

Non a caso, chiunque voglia utilizzata studia e impara di ChatGPT accede a una funzionalità progettata attentamente per poter avere a disposizione una soluzione utile per ottimizzare l’apprendimento.

E’ bene sapere che studia e impara è attualmente disponibile per coloro che utilizzano i piani Free, Plus, Pro e Team. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, presto la funzionalità sarà disponibile anche su ChatGPT Edu di OpenAi. Lo scopo di questa nuova modalità è ben chiaro e punta ad andare incontro alle esigenze degli studenti, evitando che possano utilizzare ChatGPT in modo errato. Tale modalità evita che lo studente possa utilizzare il chatbot esclusivamente per fare i compiti, creando invece una vera e propria relazione di interazione tra studente e intelligenza artificiale.

La particolarità di studia e impara riguarda un innovativo funzionamento che è stato studiato insieme a docenti e ricercatori al fine di offrire il meglio dell‘esperienza d’uso. Studiare con l’intelligenza artificiale diventa ancora più interessante.

Valentina Acri

Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.