Very Mobile lancia l’offerta illimitata in 5G a 14,99€ al mese

Very Mobile: giga senza limiti, SIM gratuita e attivazione veloce anche in eSIM per i nuovi numeri

Very Mobile propone una nuova edizione limitata pensata per chi cerca massima libertà di navigazione senza vincoli contrattuali. L’offerta, valida fino al 21 agosto e riservata ai nuovi numeri, include Giga illimitati in 5G “full speed” a 14,99€ al mese, prezzo bloccato “per sempre”. La SIM e la spedizione sono gratuite, mentre il contributo di attivazione è di 9,99€. È possibile scegliere tra SIM fisica eSIM virtuale, entrambe attivabili rapidamente online o nei negozi Very.

La navigazione sfrutta la copertura 5G di Very Mobile, fino a 30Mbps per tutte le offerte e senza limiti di velocità con questa promozione. Sono inclusi anche 17,7GB per navigare nell’Unione Europea senza costi extra. I minuti e gli SMS sono a consumo, ma sono attivi gratuitamente servizi come “Ti ho cercato”, “RingMe” e hotspot.

Very Mobile: zero costi extra, ricarica flessibile e piena copertura

Uno dei punti di forza dell’offerta è l’assenza di costi nascosti. Infatti se i Giga terminano, la connessione si blocca senza addebiti imprevisti, e con l’opzione “Rinnova ora” dall’app è possibile ripristinare immediatamente il traffico per un nuovo mese al costo standard. La ricarica può essere effettuata manualmente o in automatico tramite carta di credito o PayPal, evitando di dimenticare il rinnovo.

Very Mobile garantisce copertura fino al 99,7% della popolazione in 4G e al 97% in 5G, con tecnologia FDD DSS e TDD. Con il 5G full speed è possibile guardare video in ultra HD, giocare online con latenza ridotta e lavorare da remoto senza interruzioni. L’hotspot è sempre incluso, permettendo di condividere la connessione con altri dispositivi.

L’attivazione è semplice. Online basta selezionare l’offerta e scegliere la tipologia di SIM, ricevendola in pochi giorni o immediatamente in formato eSIM. L’identificazione può avvenire con SPID, CIE o video riconoscimento. In alternativa, l’acquisto è disponibile nei negozi Very Mobile in tutta Italia. Insomma con questa proposta l’ operatore si rivolge a chi vuole sfruttare la rete 5G senza limiti, con la sicurezza di un prezzo fisso e servizi chiari, e con la possibilità di gestire tutto in autonomia tramite app.

