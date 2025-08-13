Notebook Windows a 150 euro su AliExpress: l’offerta più bella di Agosto

Gli utenti possono pensare di acquistare un ottimo notebook con sistema operativo Windows, pagandolo soli 150 euro, un’offerta che indubbiamente rappresenta la soluzione migliore su cui fare affidamento nel momento in cui si fosse interessati ad un prodotto economico che riesca ugualmente a garantire discrete prestazioni generali.

Al solito è bene sottolineare che nell’esatto momento in cui si va ad acquistare un prodotto molto economico, non si possano pretendere specifiche e prestazioni di altissimo livello. Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di una diagonale di 14,1 pollici, tecnologia IPS LCD che promette buone prestazioni, sia in termini di dettaglio che di nitidezza generale, entro comunque certi limiti. La risoluzione massima che si può raggiungere è il FullHD (1920 x 1080 pixel), ricordando che comunque parliamo di un pannello IPS LCD con rapporto d’aspetto in 16:10 e rapporto schermo/corpo del 90%.

La batteria è un componente da 5000mAh, a prima vista potrebbe sembrare poco capiente, ma comunque dati alla mano dovrebbe riuscire a garantire circa 8 ore di utilizzo continuativo, che si riducono della metà se messo sotto sforzo. Le cerniere sono resistenti ed affidabili, con meccanismo di apertura di 180 gradi per la condivisione del lavoro con altri che vi circondano, mentre le relative ridotte dimensioni, condite con un peso inferiore alle media, riescono ugualmente a fare la differenza.

Notebook Windows in promozione su AliExpress: costa solo 150 euro

Il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo può essere vostro oggi con una spesa finale di soli 154,52 euro, approfittando così di un risparmio di circa 194,94 euro, partendo dal listino iniziale di 349,46 euro. L’ordine è da completare ed effettuare subito a questo link.

La spedizione avviene direttamente dalla Spagna, con consegna entro il 18 agosto. In questo caso è prevista la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 90 giorni dall’acquisto, senza costi aggiuntivi o nemmeno motivazioni particolari.