Galaxy S25 FE: ecco le ultime indiscrezioni trapelate

Di recente, sono emersi diversi leak riguardo il nuovo Galaxy S25 FE di Samsung. Scopriamo quali informazioni sono state confermate.

Il prossimo autunno il settore smartphone si aggiornerà con l’arrivo di un nuovo dispositivo. Si tratta del prossimo Galaxy S25 FE. A tal proposito, sono emerse nuove indiscrezioni che hanno rivelato particolari che vanno oltre le semplici specifiche tecniche già note. Tra le voci più interessanti c’è quella dell’utente X AhmedQwaider888, che avrebbe condiviso informazioni inedite riguardanti materiali, prestazioni e soluzioni tecnologiche adottate da Samsung per tale modello. Uno degli aspetti emersi riguarda la gestione del calore.  Secondo quanto trapelato, il dispositivo non si limiterà a integrare il processore Exynos 2400. Ma sarà dotato di un sistema di raffreddamento potenziato. L’incremento stimato del 13% nell’efficienza termica lascia intendere un’attenzione particolare verso chi utilizza lo smartphone in modo intensivo.

Galaxy S25 FE: ecco i dettagli emersi dalle ultime indiscrezioni

Riguardo il fattore visivo, il dispositivo presenterà un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz. Inoltre, la luminosità di picco sarà da ben 1.900 nit. Una caratteristica che dovrebbe rendere il pannello facilmente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. A protezione, non solo dello schermo ma anche del retro del telefono, ci sarà il Gorilla Glass Victus+. Una scelta che suggerisce robustezza e una cura particolare per la qualità costruttiva. Dettagli importanti per la resistenza del proprio smartphone.

Riguardo le altre specifiche, il comparto fotografico manterrà la configurazione a tre sensori già apprezzata dagli utenti. Con un principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo 3x da 8 MP. La fotocamera frontale sarà invece da 12 MP. La connessione sarà guidata dal Wi-Fi 6e. La batteria sarà da 4.900 mAh con ricarica rapida a 45W. Inoltre, la resistenza è certificata IP68. Chi ama personalizzare il proprio device potrà scegliere tra cinque colorazioni al lancio: Nero, Bianco, Azzurro, Blu scuro e Navy. Non resta che attendere e scoprire se tali indiscrezioni riguardo il Galaxy S25 FE verranno ufficialmente confermate da Samsung.

