Galaxy S25 FE: ecco le ultime indiscrezioni trapelate

Il prossimo autunno il settore smartphone si aggiornerà con l’arrivo di un nuovo dispositivo. Si tratta del prossimo Galaxy S25 FE. A tal proposito, sono emerse nuove indiscrezioni che hanno rivelato particolari che vanno oltre le semplici specifiche tecniche già note. Tra le voci più interessanti c’è quella dell’utente X AhmedQwaider888, che avrebbe condiviso informazioni inedite riguardanti materiali, prestazioni e soluzioni tecnologiche adottate da Samsung per tale modello. Uno degli aspetti emersi riguarda la gestione del calore. Secondo quanto trapelato, il dispositivo non si limiterà a integrare il processore Exynos 2400. Ma sarà dotato di un sistema di raffreddamento potenziato. L’incremento stimato del 13% nell’efficienza termica lascia intendere un’attenzione particolare verso chi utilizza lo smartphone in modo intensivo.

Galaxy S25 FE: ecco i dettagli emersi dalle ultime indiscrezioni

Riguardo il fattore visivo, il dispositivo presenterà un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz. Inoltre, la luminosità di picco sarà da ben 1.900 nit. Una caratteristica che dovrebbe rendere il pannello facilmente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. A protezione, non solo dello schermo ma anche del retro del telefono, ci sarà il Gorilla Glass Victus+. Una scelta che suggerisce robustezza e una cura particolare per la qualità costruttiva. Dettagli importanti per la resistenza del proprio smartphone.

Riguardo le altre specifiche, il comparto fotografico manterrà la configurazione a tre sensori già apprezzata dagli utenti. Con un principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo 3x da 8 MP. La fotocamera frontale sarà invece da 12 MP. La connessione sarà guidata dal Wi-Fi 6e. La batteria sarà da 4.900 mAh con ricarica rapida a 45W. Inoltre, la resistenza è certificata IP68. Chi ama personalizzare il proprio device potrà scegliere tra cinque colorazioni al lancio: Nero, Bianco, Azzurro, Blu scuro e Navy. Non resta che attendere e scoprire se tali indiscrezioni riguardo il Galaxy S25 FE verranno ufficialmente confermate da Samsung.