Samsung Galaxy A56: il prezzo AMAZON è davvero da URLO solo oggi

Occasione assolutamente da non perdere riguardante l’acquisto di Samsung Galaxy A56 5G, smartphone che oggi viene riproposto con un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente, proprio per avvicinare il più possibile gli utenti alla fascia intermedia della telefonia mobile. La promozione resa disponibile da Amazon è sicuramente una delle migliori in assoluto, ma attenzione perché potrebbe durare veramente poco.

Il processore è un Samsung Exynos 1580, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere fino a 2,91GHz, passando per GPU Xclipse 540, con alle sue spalle anche 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che può raggiungere un massimo di 256GB (senza possibilità di espanderla con l’ausilio di una microSD). Il display si ferma ai 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, alle cui spalle comunque possiamo trovare una densità di 385 ppi, passando per la tecnologia Super AMOLED ed un refresh rate a 120Hz davvero molto utile per godere della massima fluidità di utilizzo possibile.

Samsung Galaxy A56, lo sconto Amazon è imperdibile oggi

Spesa sempre più bassa per l’acquisto di Samsung Galaxy A56 5G, difatti lo smartphone non costa più i 399 euro previsti in origine di listino, ma può essere vostro con un investimento finale da sostenere pari a soli 283,99 euro. L’ordine è da completare subito al seguente link.

Nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori fotografici distinti: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire anche un effetto bokeh da 5 megapixel. La risoluzione massima che si può raggiungere sono 8165 x 6124 pixel, con stabilizzazione ottica e autofocus. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare un sensore da 12 megapixel, con apertura F2.2 ed una qualità complessivamente più che discreta e funzionale per la maggior parte degli utilizzi.