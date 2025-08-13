Dazi USA: le tecnologie italiane temono danno da 800 milioni

Il sistema produttivo italiano potrebbe essere presto scosso dal ritorno delle misure protezionistiche da parte degli Stati Uniti. Quest’ultime, infatti, rischiano di rallentare la corsa delle aziende italiane. I nuovi dazi, introdotte nell’ambito del confronto commerciale USA-UE, modificano radicalmente il regime tariffario. Prima di tali misure, una parte consistente delle esportazioni italiane poteva contare su esenzioni o su tariffe contenute. Con il 40% dei prodotti esentati da dazi, un 16% tassato sotto il 2%. E un 30% collocato in una fascia tra il 2 e il 3%. Ora, invece, il quadro si fa più complesso e i costi aggiuntivi rischiano di erodere margini e competitività.

Dazi USA: ecco cosa rischia la produzione italiana

Filippo Girardi, presidente di ANIE Confindustria, definisce la situazione come “un duro colpo”. Soprattutto per un settore che ha saputo distinguersi per innovazione, qualità e visione a lungo termine. Nel complesso, ANIE Confindustria rappresenta un settore industriale fondamentale. Con oltre mille aziende associate e un fatturato di 112 miliardi di euro. La filiera elettrotecnica ed elettronica italiana ha esportato 27 miliardi di euro nel 2024. E investe circa il 4% dei propri ricavi in ricerca e sviluppo.

Ma la sfida non riguarda solo il commercio. Dietro i prodotti esportati c’è una realtà fatta di investimenti e presenza diretta negli Stati Uniti. Un legame costruito negli anni che vale oggi circa 4 miliardi di euro, ovvero più del 10% del fatturato manifatturiero italiano sul suolo americano. Le imprese italiane non solo vendono, ma partecipano attivamente allo sviluppo tecnologico e industriale degli Stati Uniti. Ciò contribuendo a processi chiave come la transizione energetica con competenze avanzate e tecnologie all’avanguardia.

Il pericolo è che le nuove barriere tariffarie possano vanificare anni di sforzi, mettendo a rischio la stabilità e la sostenibilità delle imprese italiane sul mercato americano. A tal proposito, Girardi sottolinea l’urgenza di un confronto istituzionale per salvaguardare la competitività del sistema industriale italiano e mantenere vivi i rapporti commerciali con un partner strategico come gli Stati Uniti.