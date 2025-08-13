WhatsApp: questo messaggio potrebbe farvi perdere i risparmi

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota pianta forma tinta di verde infatti rivendica un quantitativo di utenti davvero inarrivabile per tutte le altre società concorrenti, numero guadagnato nel corso degli anni grazie ad un’applicazione sempre aggiornata e ricca di opzioni in grado di rendere l’esperienza d’uso davvero fluida e priva di problematiche, tutto ciò ha permesso a WhatsApp di guadagnarsi i milioni di consumatori ogni giorno.

Questa enorme mole di utenza ovviamente ha trasformato la nota piattaforma in una vera e propria certezza per tutti quanti, elemento sicuramente positivo ma dietro il quale purtroppo si cela un effetto collaterale decisamente negativo, l’incredibile numero di utenti disponibili infatti ha trasformato la piattaforma in un palcoscenico perfetto per le truffe online, i truffatori infatti sono attratti dalla presenza di tantissimi utenti poiché ciò gli permette di avere molte più prede a disposizione da attaccare per guadagnare denaro.

Nello specifico, i truffatori si sono accorti che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio, di conseguenza hanno letteralmente trasferito tutte le varie truffe online presenti su SMS e-mail su WhatsApp, per il resto abbiamo le classiche strategie di ingegneria sociale pensate per indurre la vittima a perdere i suoi soldi con le sue stesse mani.

La truffa che colpisce l’Italia

la nuova Truffa è entrata in circolazione in Italia sfrutta per l’appunto WhatsApp ma non si ferma lì, sembra infatti che i truffatori sfruttino anche il nome di YouTube per adesca le vittime proponendo loro dei facili guadagni da ottenere svolgendo piccoli compiti, nello specifico i truffatori inseriscono la vittima in un gruppo all’interno del quale viene proposto un guadagno di qualche euro ricevuto tramite bonifico in cambio di alcuni like su dei video specifici, una volta fatto poi il denaro arriva veramente per conquistare la sua fiducia, dopodiché si chiede alla vittima di effettuare un bonifico di qualche centinaio di euro in modo da ricevere del denaro sotto la falsa promessa di restituirlo moltiplicato svariate volte, ovviamente si tratta di una bugia e quei soldi sparirebbero in un lampo.