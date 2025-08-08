Google Pixel 9a: in PICCHIATA il prezzo su Amazon con sconto di 120 euro

Il prezzo di Google Pixel 9a è davvero sempre più basso, la promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni permette a tutti gli utenti di raggiungere il massimo livello di risparmio possibile, avendo ugualmente la certezza di poter godere e fruire delle ottime prestazioni generali di un prodotto che fa di tutto per distinguersi dalla massa.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, in questo caso il processore integrato al suo interno è esattamente lo stesso dei fratelli maggiori Google Pixel 9, di conseguenza ci ritroviamo a poter godere di Google Tensor G4, con alle spalle una GPU Mali-G715 MC7, fermo restando essere un octa-core con 3,1GHz di frequenza di clock, passando anche per 8GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla versione scelta.

Il display è, come era lecito immaginarsi, relativamente piccolo, essendo un 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, P-OLED a 120Hz di refresh rate, con anche 422 ppi di densità e 16 milioni di colori (la protezione è invece Gorilla Glass 3).

Google Pixel 9a: uno sconto inedito su Amazon

Spesa davvero ai minimi storici per l’acquisto di Google Pixel 9a, lo smartphone di fascia media dell’azienda americana è oggi in vendita a soli 512 euro, rappresentando a tutti gli effetti una delle migliori riduzioni dal giorno del lancio effettivo, considerando che il suo listino si aggira attorno ai 649 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Il comparto fotografico dello smartphone trova soddisfazione nella presenza di due sensori nella parte posteriore: un principale da 48 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 13 megapixel. Entrambi permettono di raggiungere un livello di scatto e di ripresa davvero invidiabili e di altissimo livello.