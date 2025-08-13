Copilot: la soluzione AI di Microsoft per fare riassunti in pochi secondi

Così come ChatGPT, Copilot è uno dei chatbot più conosciuti e utilizzati giornalmente dagli utenti. Soluzione che nel corso degli ultimi anni, infatti, è riuscita a diventare un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. Come sappiamo, si tratta di una soluzione studiata da Microsoft integrata nei suoi principali strumenti, come Microsoft 365, in Microsoft Edge e in Bing.

La decisione di integrare Copilot in questi strumenti ha reso possibile l’interazione con soluzioni sempre più ricche di funzionalità. Tra le tante novità introdotte da Microsoft, dunque, non manca quella dedicata alla generazione di riassunti in pochissimi secondi. Scopriamo maggiori dettagli in merito nel corso di questo nuovo articolo.

Copilot: generare riassunti diventa semplice e rapido

Quante volte vi sarà capitato di perdere intere giornate per riassumere libri e testi di tantissime pagine? Con l’intelligenza artificiale e nello specifico con Copilot, tutto ciò diventa solamente un lontano ricordo. Se da una parte, infatti, Copilot consente all’utente una completa interazione che consente di accedere a tantissime funzionalità utili, dall’altra non manca quella che permette di ottenere dei riassunti in pochissimi secondi.

Chi non vorrebbe riassumete un libro in pochi secondi? Ebbene, a partire da oggi è possibile farlo in modo semplicissimo e, soprattutto, risparmiando del tempo da dedicare ad altri impegni. Nello specifico, se volete ottenere un riassunto di un documento con l’intelligenza artificiale è possibile farlo accedendo alla pagina web di Copilot o tramite apposita app.

Caricando il documento o il file di cui si desidera ottenere il riassunto, Copilot si occuperà di tutto in pochissimi secondi. Oltre ai classici documenti, Copilot consente anche di ottenere riassunti di intere pagine web. Non a caso, dunque, l’AI diventa un vero e proprio alleato dell’uomo andando a semplificare molti aspetti della routine. Siete pronti per riassumente testi e documenti in pochi e semplici clic?