Passa a WindTre da Iliad: l’offerta Unlimited è incredibile

Le offerte operator attack del gestore WindTre non danno tregua ai rivali e anche questo mese invogliano numerosi utenti a procedere con il trasferimento del numero. Ognuna delle tariffe proposte dal gestore arancione è dedicata a gruppi di utenti selezionati in base all’operatore di provenienza. Dunque, se siete clienti Iliad o MVNO non potete perdere l’occasione di ottenere la straordinaria offerta WindTre GO Unlimited.

Dì addio a Iliad o al tuo MVNO e passa a WindTre: ricevi tantissimi Giga con la GO Unlimited

WindTre rivolge la sua offerta GO Unlimited esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad o MVNO. Gli utenti in questione, quindi, faranno bene ad affrettarsi e consultare il sito ufficiale del gestore per scoprire tutti i vantaggi inclusi.

La tariffa rappresenta una delle migliori opzioni operator attack del momento. Infatti, andando incontro a una spesa mensile di soli 9,99 euro al mese è possibile ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione

200 GB in 5G FULL SPEED

12,6 GB extra in Unione Europea

I clienti interessati possono ottenere l’offerta accedendo al sito ufficiale del gestore, indicando l’operatore di provenienza e scegliendo la SIM adatta alle proprie esigenze. WindTre consente di scegliere tra la classica SIM, che sarà spedita direttamente a casa entro 48 ore senza dover sostenere alcuna spesa extra; o di optare per l‘acquisto di eSIM così da poter attivare l’offerta immediatamente. Il trasferimento del numero sarà effettuato entro due giorni lavorativi e il credito residuo presente sulla linea precedente sarà automaticamente trasferito.

WindTre non richiederà spese extra se non quanto previsto per il rinnovo mensile della tariffa. Al momento dell’attivazione sarà necessario andare incontro soltanto al primo rinnovo anticipato dell’offerta. Si ricorda che non tutti i nuovi clienti possono richiedere l’offerta Unlimited bensì coloro che procedono con la portabilità da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.