Apple: addio a Big Sur su Mac

Il panorama del gaming su Mac sta vivendo un momento di rinnovata attenzione. A tal proposito, una delle aziende che sta muovendo i passi più importanti in tale direzione è Valve. La società sembra pronta a rafforzare il proprio impegno verso la piattaforma di Apple, puntando ad offrire un’esperienza all’altezza di quella disponibile su Windows. La svolta è arrivata poco dopo la conferenza WWDC di giugno, quando è stata resa disponibile la prima beta di un client Steam sviluppato nativamente per i processori Apple Silicon. Chi ha avuto la possibilità di provarlo ha parlato di miglioramenti tangibili. Tra cui tempi di avvio sensibilmente ridotti, fluidità generale nella navigazione tra lo Store e la Libreria, e una sensazione complessiva di reattività che prima mancava.

Apple introduce nuove opzioni gaming sui suoi dispositivi Mac

In quest’ottica, Valve ha annunciato una decisione che non passerà inosservata. Dal 15 ottobre 2025, Steam smetterà di funzionare sui computer con macOS 11 Big Sur. Per continuare a utilizzare il servizio sarà necessario aggiornare il sistema almeno a macOS 12 Monterey o a una versione successiva. Le motivazioni alla base di tale scelta sono soprattutto legate alla sicurezza. Steam integra al suo interno una versione personalizzata di Google Chrome, la quale ha già interrotto il supporto per le versioni più datate di macOS. Senza tale base aggiornata, diventa impossibile implementare nuove funzioni. Così come non è possibile mantenere la stabilità complessiva della piattaforma.

A ciò si aggiunge il fatto che alcune delle misure di protezione previste per le future release del client funzionano solo su sistemi che dispongono delle tecnologie introdotte a partire da macOS 12. Allo stesso tempo, Apple non rilascia più aggiornamenti di sicurezza per Big Sur dal 2023. Ciò significa che i computer fermi a quella versione sono già oggi più esposti a vulnerabilità e malware.Per tali ragioni, Valve invita tutti gli utenti che utilizzano ancora Big Sur a pianificare il passaggio a una versione più recente del sistema operativo.