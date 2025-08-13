Nubia Air: design “champagne gold” e camera orizzontale

Dopo settimane di indiscrezioni, nuove immagini e render diffusi dal leaker Evan Blass offrono un’anteprima dettagliata del prossimo Nubia Air. Lo smartphone presenta una finitura “champagne gold” e un design minimalista, interrotto solo da un modulo fotografico orizzontale che suscita una sorta di déjà vu. In quanto le linee ricordano da vicino i render dell’iPhone 17 Air e alcune ipotesi sull’iPhone17 Pro, ma per i più nostalgici il richiamo va allo storico Nexus 6P.

Nubia Air: specifiche da medio gamma e attenzione alla leggerezza

Il modulo ospita tre lenti, un flash LED e un sensore di colore rosso. Sulla parte frontale abbiamo un display con foro centrale incorniciato da bordi sottilissimi. Il pulsante di accensione rosso aggiunge un tocco caratteristico, mentre lo spessore di soli 6,7mm e il peso di 172 grammi confermano la vocazione “Air” del prodotto.

La scheda tecnica trapelata colloca Nubia Air nella fascia media del mercato, ma con un po’ di attenzione al design che potremmo definire premium. Il display OLED da 6,78” offre risoluzione di 1224×2720 pixel, con Android 15 a gestire il software. Sotto la sua struttura troviamo poi un processore octa-core Unisoc T8300 lavora insieme a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

L’autonomia è affidata a una batteria da 5.000mAh, mentre il comparto fotografico posteriore comprende un sensore principale da 50MP affiancato da due secondari da 2MP e 0,08MP. La fotocamera frontale, da 20 megapixel, punta a selfie di qualità. Non mancano il supporto dual SIM, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.4 e l’NFC. Con tutte queste caratteristiche, Nubia Air sembra rivolgersi a chi cerca uno smartphone con buone prestazioni ma dal forte impatto estetico. Il design ultra sottile e i dettagli curati si affiancano a una dotazione tecnica adeguata alle esigenze quotidiane, pur senza puntare alle prestazioni estreme dei tipici top del settore. Insomma, se state cercando uno smartphone con un ottimo equilibrio qualità prezzo con uno stile unico, questo fa decisamente a caso vostro.