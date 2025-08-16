Nubia Air: ecco il nuovo smartphone sottile in stile Pixel e iPhone

Uno dei telefoni più discussi del momento racchiude dentro di sé caratteristiche simili a quelle dei Pixel di Google ma anche a quelle di iPhone 17 Air, stiamo parlando di Nubia Air le cui informazioni preliminari sono trapelate nel web, scatenando l’attenzione degli appassionati ma anche degli esperti del settore, nello specifico il nodo dispositivo a un design posteriore che richiama fortemente quello del prossimo dispositivo ultrasottile di Apple, il quale tra l’altro prende ispirazione dal design posteriore dei Pixel.

In rete recentemente sono trapelati i render del dispositivo che mostravano e confermavano tutte queste indiscrezioni, ma a quanto pare tutto ciò non bastava e recentemente sul web è arrivata quella che sembra essere una prima foto reale del dispositivo diffusa dal sempre ben informato Evan Blass.

Foto e specifiche

Come potete vedere bene dall’immagine, il design posteriore richiama fedelmente quanto vi abbiamo detto sopra con una scocca frontale piatta e rifinita con texture satinata unita ad un comparto fotografico incastonato all’interno di un design a pillola orizzontale che richiama fortemente iPhone 17 Air e la forma presente nei Google pixel, come se non bastasse però oltre a questa foto reale in rete sono trapelate quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche complete, nello specifico avremo che il device mi misurerà 164,17 x 76,57 x 6,7 mm e peserà appena 172 grammi: un risultato notevole.

Come se non bastasse sotto la scocca, sarà presente una batteria da ben 5000 mAh, Un traguardo decisamente importante, visto lo spessore tutto sommato ridotto, per il resto avremo un display da 6,7 pollici con risoluzione 1224 x 2720 pixel OLED.

Sotto la scocca il processore pulsante sarà Unisoc T8300, una CPU octa-core destinata alla fascia media, affiancata da 8 GB di RAM e 256 GB di ROM

Per il resto avremo un comparto fotografico che posteriormente sarà composto da un sensore principale da 50 megapixel affiancato ad un sensore di profondità da due megapixel e un ulteriore sensore da 0,8 megapixel che probabilmente servirà per le misurazioni di luce o AR.