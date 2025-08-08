iPhone 17 Air sarà sottilissimo, la batteria ancora di più: è record

Uno dei nuovi dispositivi di Apple di cui si parla tantissimo ancor prima della presentazione ufficiale di settembre, è sicuramente iPhone 17 Air. Dovrebbe essere infatti questo a far spalancare gli occhi agli utenti soprattutto per via del suo spessore super ridotto e della sua leggerezza. Mai uno smartphone di Apple sarà risultato così sottile e leggero dopo il lancio di questo prodotto e le ultime notizie non fanno altro che rafforzare questo concetto. La batteria sarà uno degli elementi più critici da gestire in un dispositivo così compatto.

Proprio per riuscire a far entrare la batteria all’interno di iPhone 17 Air, gli ingegneri di Apple hanno pensato ad un modulo da soli 2,49 mm, involucro incluso. Un valore sorprendente, considerato che l’intero smartphone dovrebbe misurare circa 5,5 mm di spessore totalee avere un peso stimato intorno ai 145 grammi. Per confronto, l’involucro della batteria del futuro iPhone 17 Pro dovrebbe risultare quasi il doppio in termini di spessore.

Densità energetica e scelte progettuali: Apple lavora al limite fisico

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla capacità effettiva della batteria di iPhone 17 Air, ma le stime più attendibili indicano un intervallo compreso tra 2.800 e 3.000 mAh. Un valore che, per uno smartphone così sottile, rasenta il limite dell’ingegneria attuale.

Apple potrebbe aver raggiunto questo risultato grazie all’impiego di batterie ad alta densità, probabilmente basate su tecnologia Si-C (silicio-carbonio), già in uso su alcuni smartphone Android di fascia alta. Si tratterebbe di un passaggio importante rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, in grado di immagazzinare più energia in spazi ridotti.

Anche se Apple ha sempre puntato sull’ottimizzazione software e hardware per garantire una buona autonomia, resta evidente che un profilo così estremo impone compromessi. L’azienda, però, sembra pronta a bilanciare prestazioni ed efficienza con soluzioni all’avanguardia, puntando su un mix tra chip più efficienti, nuove strategie di risparmio energetico e componentistica compatta.

Tutti segnali che confermano una direzione chiara: iPhone 17 Air sarà il più sottile mai realizzato, e per farlo Apple potrebbe aver riscritto le regole dell’autonomia in dispositivi ultra slim.