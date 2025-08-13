Google Gemini: nuove funzioni per studenti e un anno di AI Pro gratuito

Google, di recente, ha presentato una serie di aggiornamenti per Gemini, pensati per rendere lo studio più efficace e coinvolgente. Il cuore delle novità è la modalità Guided Learning, che accompagna passo passo gli studenti nella comprensione di argomenti complessi. A differenza di una semplice risposta, questa funzione crea percorsi di apprendimento personalizzati, integrando guide, schemi e spiegazioni visive. L’utente può caricare file o porre domande su concetti difficili, ricevendo contenuti arricchiti da immagini, diagrammi e persino video di YouTube per migliorare la sua comprensione.

Promozione Google AI Pro: un anno gratis per studenti selezionati

Le nuove funzioni non si limitano alla teoria. In quanto Gemini offre anche strumenti per creare schede di ripasso basate sui quiz svolti e sul materiale fornito. Un approccio molto utile anche per la preparazione degli esami. Google ha confermato che queste opzioni sono in distribuzione sia per gli account personali sia per quelli legati a Workspace for Education.

Oltre alle nuove funzioni, il colosso di Mountain View ha lanciato una promozione destinata agli studenti universitari di Stati Uniti, Giappone, Indonesia, Brasile e Corea. In questi Paesi, infatti, chi dispone di un’e-mail istituzionale di un college aderente riceverà un anno gratuito di Google AI Pro, normalmente offerto a 21,99€ al mese. Il pacchetto include l’accesso esteso a Gemini 2.5 Pro, strumenti avanzati di ricerca come Deep Research, la possibilità di usare NotebookLM con più URL, Veo 3 e l’agente IA per sviluppatori Jules. Sono inclusi anche 2 terabyte di spazio cloud. In Italia, invece, resta disponibile solo il mese di prova gratuito. Questa differenza evidenzia una strategia di diffusione precisa, in cui Google sceglie mercati specifici per testare incentivi più consistenti.

Insomma, con questi aggiornamenti, Gemini punta a rafforzare la sua posizione nel settore dell’educazione digitale, offrendo strumenti più completi e interattivi per lo studio. Le funzioni visive, unite a un’offerta gratuita così ampia, potrebbero aumentare la diffusione dell’AI tra gli studenti e favorire un nuovo approccio allo studio online.