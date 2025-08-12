WhatsApp: arrivano le foto animate con anche l’audio

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota piattaforma infatti vanta una platea di utenti di svariati miliardi conquistata nel corso degli anni grazie ai suoi elementi unici nel suo genere, come ad esempio le innumerevoli funzionalità utili per un utilizzo Fluido e veloce.
ovviamente il merito va al team di sviluppo che costantemente si impegna a tenere aggiornata l’applicazione in modo da renderla competitiva nonché la piattaforma da battere, WhatsApp gode infatti di una campagna di aggiornamenti costante che mira a renderla sempre un passo avanti a tutti, proprio oggi vi parliamo di un nuovo update arrivato nel canale beta per la versione dedicata ad Android, l’ultimo aggiornamento infatti introduce una nuova funzionalità che sicuramente sarà amata da tantissimi utenti, scopriamo di cosa si tratta.
Invio di foto animate
Tutti gli utenti dotati di un iPhone conosceranno sicuramente lo scatto in live view, tale scatto di base porta il telefono a registrare alcuni secondi prima e alcuni secondi dopo l’effettivo scatto della foto, ciò permette di avere uno scatto dinamico all’interno del quale selezionare il fotogramma migliore, d’ora in avanti WhatsApp consentirà di inviare questo tipo di foto e addirittura di scattarle direttamente dall’applicazione, si tratterà di uno scatto dinamico che includerà anche l’audio del momento che andiamo immortalare, come se non bastasse se doveste optare per l’invio direttamente dalla galleria potrete scegliere se inviare lo scatto in modalità dinamica oppure se selezionare un singolo elemento statico utilizzando l’editor di immagini.
Si tratta dunque di un aggiornamento che introduce una nuova possibilità a livello multimediale che sicuramente contribuisce a rendere l’esperienza d’uso di WhatsApp ancora più completa, ricordiamo che tale aggiornamento è disponibile solamente per il canale beta della versione Android e che arriverà per iOS sicuramente in un secondo momento, se volete provarlo dovete scrivervi al canale di beta testing per poi ricevere l’update.