Dal Medioevo una guida per la crisi climatica

Uno studio rivela come i terrazzamenti medievali dell’Appennino possano ispirare soluzioni sostenibili per il clima moderno.

scritto da Margherita Zichella
Chi l’avrebbe detto che, per affrontare una crisi moderna come il cambiamento climatico, ci saremmo ritrovati a guardare indietro… al Medioevo? Eppure è proprio quello che sta emergendo da uno studio internazionale a cui ha partecipato anche l’Università di Milano. La ricerca ha puntato i riflettori su un piccolo angolo dell’Appennino settentrionale, precisamente a Vetto d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. Un posto che, a prima vista, potrebbe sembrare solo un bel paesaggio collinare. Ma sotto quei pendii si nasconde una storia che parla di ingegno, adattamento e resilienza.

 

Come i terrazzamenti medievali possono ispirare la sostenibilità climatica

I protagonisti? Non scienziati in laboratorio o ingegneri con droni, ma le comunità medievali che, più di mille anni fa, hanno costruito dei terrazzamenti agricoli per coltivare in armonia con un ambiente tutt’altro che facile. E no, non lo hanno fatto seguendo un manuale di agricoltura sostenibile — hanno semplicemente osservato, sperimentato, e trovato soluzioni.

Filippo Brandolini, che ha coordinato lo studio tra il MIT e l’Università di Milano, e il suo team hanno utilizzato tecnologie molto sofisticate per capire quando quei terrazzamenti sono stati costruiti. Analizzando i minerali di quarzo contenuti nei sedimenti, sono riusciti a scoprire quando questi ultimi sono stati esposti per l’ultima volta alla luce del sole. Un metodo preciso, quasi poetico. E i risultati parlano chiaro: si torna indietro fino al IX secolo.

Quello che colpisce, però, non è solo l’età di queste strutture. È la loro evoluzione continua. Non sono mai rimaste ferme nel tempo: venivano ampliate, ristrutturate, adattate in base ai cambiamenti climatici. Quando il clima si fece più caldo e favorevole, si approfittò dell’opportunità. Quando, invece, arrivarono i rigori della piccola era glaciale, si corse ai ripari con restauri e rafforzamenti. Un lavoro continuo, generazionale.

Oggi, molte di quelle terrazze sono abbandonate, coperte di erba e ricordi. Eppure, secondo Brandolini, potrebbero insegnarci più di quanto immaginiamo. In un’epoca in cui si parla tanto di agricoltura sostenibile, di suolo che si sgretola e di montagne che si spopolano, tornare a osservare come si viveva (e coltivava) un millennio fa potrebbe non essere solo un esercizio romantico. Potrebbe essere un modo concreto per guardare avanti.

