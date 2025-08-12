NewsOfferteVolantini

MediaWorld: Back to School da PAZZI con OFFERTE INCREDIBILI

MediaWorld vi regala il meglio della tecnologia per il ritorno a scuola: offerte online imperdibili fino al 20 agosto!

Il ritorno a scuola non è mai stato così divertente! Potreste iniziare l’anno scolastico con la tecnologia migliore e scontata. Sì, perché MediaWorld ha deciso di trasformare il classico “torno a scuola” in un vero e proprio festival di occasioni da non perdere. Che siate studenti super organizzati, genitori sempre di corsa o semplici appassionati di tecnologia, qui c’è qualcosa che vi farà dire “WOW”! Dimenticate lo stress da rientro, qui si parla di tutta un’altra storia: dispositivi all’avanguardia, prezzi da urlo e una convenienza da matti. E il bello? Tutto a portata di clic, comodamente da casa vostra, fino al 20 agosto.

Tutto per un rientro perfetto con MediaWorld ma solo online

Se il cuore batte forte solo a leggere “HP DeskJet 4220E”, aspettate di scoprire il prezzo: una stampante inkjet HP DeskJet 4220E con HP+ a soli 49 euro! Semplice, efficiente e perfetta per stampare appunti, foto e quant’altro. Per chi invece vuole spingere al massimo la potenza, il notebook Acer Swift Go 16 SFG16-72-79MF con processore Intel Core Ultra 7 155U, 16 GB di RAM e 512 GB SSD è un affare da MediaWorld  a 799 euro, con display da 16 pollici e un design elegante grigio. Cchi ama il tutto-in-uno non può perdersi l’Acer Aspire C24-1800 AIO da 23,8 pollici con Intel® Core I5 12450H, 16 GB di RAM e un enorme SSD da 1024 GB da MediaWorld a soli 599 euro, perfetto per studiare, lavorare e divertirsi senza ingombri. Per chi preferisce la mobilità, il Tablet Lenovo Tab Plus da 128 GB e schermo da 11,5 pollici, color Luna Grey, si prende a casa a soli 229 euro.

Non mancano poi accessori imprescindibili come il Range Extender Mercusys ME10 da MediaWorld a 11,99 euro, ideale per ampliare la copertura Wi-Fi in casa. Per chi ha bisogno di stampare e non vuole fermarsi, il Kit Brother DCP1612W con 5 toner inclusi a 219 euro è una vera manna dal cielo. Infine, per archiviare senza limiti, il SSD interno Sandisk Plus 480GB a 39,99 euro e l’incredibile Hard disk esterno Seagate da 20TB ora da MediaWorld a 389 euro. Queste ed altre promo sono qui solo online sul sito!

