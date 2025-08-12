Truffa e nuovo pericolo dal web: attenti al messaggio che svuota il conto

Ritrovarsi improvvisamente con un messaggio che promette di poter guadagnare qualcosa o di vincere qualcosa, è ormai una consuetudine. Il problema è che molto spesso dietro tutto ciò si nascondono delle truffe, proprio come quella che sta girando da giorni e che gli utenti fortunatamente hanno provveduto a segnalare. La truffa in questione è davvero difficile da scoprire ma è per questo che abbiamo scelto di scriverla nel paragrafo in basso.

La nuova truffa che sta girando in queste ore può diventare complicata da scoprire, eccola qui

La truffa che gli utenti hanno segnalato arriva in inglese e fa credere alle persone di potersi beccare un bonus da decine o centinaia di sterline per un caso fortuito. Ovviamente non c’è da credere a testi di questo genere in quanto non sarebbe possibile mai una cosa del genere. Qui in basso c’è il testo scritto con traduzione, ma ricordate che quando troverete informazioni del genere nella vostra casella e-mail, dovrete assolutamente cestinarle subito. Ecco il testo completo della truffa in questione:

“I nostri nomi sono Frances e Patrick Connolly, originari della Contea di Armagh in Irlanda del Nord. Abbiamo appena vinto 115 milioni di sterline alla lotteria EuroMillions.

Per questo motivo stiamo distribuendo una donazione in forma di sovvenzione di 1.500.000,00 sterline ciascuno a 50 fortunati beneficiari internazionali in tutto il mondo, per mostrare a Dio la nostra gratitudine.

Hai ricevuto questo messaggio perché sei stato/a inserito/a nella lista dei 50 individui selezionati.

Ti chiediamo gentilmente di inviarci i seguenti dati, così da poter trasferire 1.500.000,00 sterline a tuo nome o incaricare la nostra banca di effettuare il bonifico sul tuo conto bancario operativo nel tuo Paese:

Nome completo:

Numero di cellulare:

Età:

Paese:

Per ulteriori informazioni sulla vincita, visita il seguente link:

LINK TRUFFA

Invia la tua risposta a: v76277@gmail.com

Congratulazioni a te.

Frances & Patrick Connolly“.