Microsoft Copilot

Microsoft introduce Gaming Copilot nella Game Bar di Windows 11, portando l’intelligenza artificiale direttamente nell’esperienza di gioco. La funzione è in fase di beta test per gli utenti del programma Insider e, almeno per ora, è disponibile solo in inglese e in mercati selezionati come USA, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Singapore e alcuni paesi in Asia, America Latina ed Europa dell’Est. Nessuna apertura per l’Europa occidentale, incluso il Regno Unito.

Un allenatore virtuale integrato

Il progetto punta a trasformare Copilot in un allenatore o assistente personale per i videogiochi. L’obiettivo è offrire supporto quando il giocatore incontra difficoltà, come un combattimento impegnativo o un puzzle complesso. In passato, una dimostrazione su Overwatch aveva mostrato Copilot consigliare gli eroi migliori in base alla composizione della propria squadra.

Funzioni contestuali e personalizzazione

Gaming Copilot è in grado di rilevare quale gioco è in esecuzione e, più in generale, di monitorare le attività sulla piattaforma Xbox intesa come ecosistema di servizi multipiattaforma. Grazie a queste informazioni, l’AI può fornire consigli mirati, offrire una panoramica degli obiettivi sbloccati e mostrare una cronologia delle partite. Il tutto è pensato per rendere l’esperienza di gioco più fluida e personalizzata.

L’assistente appare come un widget all’interno della Game Bar di Windows 11, l’overlay richiamabile premendo il pulsante Xbox sui controller compatibili o con la scorciatoia Windows+G sulla tastiera. Gli utenti potranno interagire con Copilot anche tramite comandi vocali, evitando di interrompere la partita. Un’altra funzione prevista è la possibilità di chiedere aiuto inviando screenshot del gioco, utile per ricevere suggerimenti senza dover spiegare la situazione nel dettaglio.

Microsoft prevede ulteriori ottimizzazioni e nuove funzioni, in particolare per la gamma di handheld ASUS ROG Ally. L’azienda vede nel progetto un’evoluzione a lungo termine, capace di unire assistenza in tempo reale e integrazione con l’ecosistema Xbox, migliorando l’esperienza sia per i giocatori occasionali sia per quelli più competitivi.