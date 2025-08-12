ROCKSTER CROSS 2: il nuovo compagno per l’outdoor

Teufel ha tolto il velo al ROCKSTER CROSS 2, altoparlante portatile pensato per chi ama la musica e le attività all’aperto. Il nuovo stile si unisce a una costruzione robusta, capace di resistere a urti e spruzzi d’acqua grazie alla certificazione IPX5. Ideale per spiagge, campeggi o parchi, lo speaker punta sulla praticità. Le maniglie laterali e la tracolla regolabile semplificano il trasporto, mentre il nuovo pannello superiore offre pulsanti ampi e intuitivi. Per chi preferisce un controllo avanzato, è disponibile anche l’app Teufel Go.

ROCKSTER CROSS 2: connettività completa e opzioni per audio senza limiti

Il cuore audio è un sistema a due vie con due tweeter, un subwoofer e due membrane passive, capace di offrire un suono pieno e avvolgente. L’amplificatore integrato da 39 watt lavora con la tecnologia Dynamore sviluppata a Berlino, ampliando la scena stereo. Una modalità outdoor dedicata ottimizza la resa sonora negli spazi aperti. L’autonomia dichiarata raggiunge 38 ore a volume medio e arriva fino a 46 in modalità Eco. La batteria funge anche da power bank per ricaricare altri dispositivi, rendendo il ROCKSTER CROSS 2 ancora più versatile.

Sul fronte delle connessioni, il ROCKSTER CROSS 2 offre Bluetooth 5.3 con codec AAC e supporto multipoint, così da collegare due smartphone in contemporanea. La compatibilità con Google Fast Pair semplifica l’associazione ai dispositivi, mentre la portata wireless arriva fino a 15 metri. Non mancano la ricarica rapida tramite USB-C e l’ingresso AUX per connessioni cablate. Per chi vuole un impianto più ampio, la funzione Party Link consente di collegare in serie fino a 100 speaker compatibili, garantendo una potenza sonora impressionante in ogni situazione.

Disponibile in tre colorazioni: Black & Red, Black & Green e Light Gray, il ROCKSTER CROSS 2 è già in vendita sul sito ufficiale Teufel al prezzo di 299,99€. Gli appassionati che desiderano un suono stereo possono scegliere il pacchetto ROCKSTER CROSS 2 Stereo-Set, che comprende due unità a 569,99€. Un prodotto che unisce resistenza, qualità audio e lunga autonomia, pronto a diventare protagonista delle giornate fuori casa.