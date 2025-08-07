Windows 11, perché l’aggiornamento potrebbe bloccarsi: Microsoft spiega i motivi

In questo momento tanti utenti dovrebbero preoccuparsi di aggiornare il loro computer da Windows 10 a Windows 11, in quanto ben presto il supporto per la prima di queste due versioni scadrà inesorabilmente. Ci sono però tantissime persone che segnalano dei problemi durante il processo di aggiornamento, con un blocco che arriva a protezione del sistema proprio per evitare problemi dovuti alle incompatibilità.

Windows 11: 4 cause di errore principali individuate da Microsoft

Alla base del blocco possono esserci diversi fattori, suddivisi in quattro grandi categorie. La prima riguarda i driver, che sono probabilmente la cosa più importante per far funzionare ciò che c’è all’interno del computer, inteso come componenti hardware tra cui ci sono anche scheda video e scheda di rete. Se uno di questi non è aggiornato o testato per Windows 11, il sistema impedisce l’installazione per prevenire crash o instabilità.

Un secondo motivo può derivare dall’hardware. Anche se relativamente recente, un componente potrebbe non essere pienamente compatibile con le nuove specifiche tecniche del sistema operativo. In questo caso, l’aggiornamento viene sospeso per evitare problemi di funzionamento.

Un altro fattore da considerare è rappresentato dalle applicazioni installate. Alcuni software, come antivirus di terze parti o vecchi programmi non aggiornati, possono creare conflitti con Windows 11. Quando il sistema rileva una possibile incompatibilità, preferisce bloccare l’aggiornamento.

Infine, lo stesso Windows 10 può essere coinvolto, in particolare se alcune impostazioni interne risultano incompatibili con la nuova versione. A contribuire quindi al controllo preventivo c’è anche l’aggiornamento KB5001716, che verifica periodicamente la compatibilità del sistema in background.

Microsoft ha pubblicato una guida ufficiale per aiutare chi desidera completare il passaggio a Windows 11, offrendo suggerimenti su come identificare e rimuovere gli ostacoli segnalati. Una risorsa utile per chi è pronto ad affrontare il salto verso il nuovo sistema operativo, ma si trova bloccato da questi filtri di sicurezza invisibili.