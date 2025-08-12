Samsung Galaxy Buds 3 FE

Samsung ha introdotto in modo inatteso i nuovi Galaxy Buds 3 FE, disponibili inizialmente solo in alcuni mercati selezionati, tra cui l’America Latina. Il lancio è avvenuto senza eventi ufficiali o comunicati dettagliati: i nuovi auricolari sono comparsi direttamente sullo store ufficiale a un prezzo di 129 dollari. Le spedizioni, secondo quanto indicato, partiranno già l’8 agosto, una tempistica che fa pensare a un lancio leggermente anticipato rispetto ai piani originari.

Disponibilità e design

I Galaxy Buds 3 FE vengono proposti in due colorazioni: nera e bianco/grigia. Le immagini ufficiali confermano un design compatto e curato, in linea con lo stile della gamma Buds. L’azienda non ha ancora diffuso un elenco completo delle specifiche tecniche, limitandosi a evidenziare tre punti chiave legati al comfort, alla qualità sonora e alla durata della batteria. Le forme sembrano pensate per garantire una buona ergonomia, elemento che Samsung ha scelto di sottolineare già nelle prime descrizioni.

Uno degli aspetti evidenziati da Samsung riguarda la cancellazione attiva del rumore (ANC), presente anche in questa versione più economica. Questa funzione, già apprezzata sugli altri modelli della serie, consente di ridurre i suoni ambientali per un’esperienza di ascolto più immersiva. L’azienda parla di un comfort prolungato, pensato per utilizzi continuativi, sia in ambito lavorativo sia nel tempo libero. Nonostante il prezzo contenuto, le prime indicazioni suggeriscono che il comparto audio e le funzionalità di riduzione del rumore non siano stati sacrificati.

Il miglioramento più evidente rispetto ai Galaxy Buds FE originali del 2023 riguarda la capacità della batteria. Secondo le informazioni emerse dalle certificazioni e dai rumor precedenti, ogni auricolare sarà dotato di una cella da 100 mAh, con un incremento del 66% rispetto ai 60 mAh della versione precedente. Questo dovrebbe tradursi in un’autonomia più estesa, permettendo sessioni di ascolto più lunghe senza la necessità di ricariche frequenti. Non sono ancora stati forniti dati ufficiali sulla durata complessiva con e senza ANC attivo, ma l’incremento di capacità lascia presagire valori competitivi nella fascia di prezzo.

La scelta di introdurre i Galaxy Buds 3 FE senza un evento dedicato rappresenta una strategia insolita per Samsung. Il debutto esclusivo in alcune regioni e la scarsa quantità di informazioni tecniche pubblicate al momento del lancio alimentano curiosità e domande sulle tempistiche e sulle motivazioni dietro questa decisione. È possibile che si tratti di un test di mercato o di un anticipo rispetto a una presentazione più ampia in programma nei prossimi mesi.