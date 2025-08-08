Microsoft celebra Windows XP trasformando “Bliss” in Crocs

È strano pensare che uno sfondo del desktop possa risvegliare così tanta nostalgia. Eppure, per chi ha vissuto l’era dei primi PC, quella collina verde brillante sotto un cielo azzurro non è solo un’immagine: è un ricordo vivido, quasi tattile. Si chiama “Bliss” e ha fatto da sfondo a milioni di vite digitali durante l’epoca d’oro di Windows XP. Ora, quella stessa immagine simbolo di semplicità e inizio millennio torna, ma in un formato che nessuno si aspettava: ai piedi.

Windows XP rivive su Crocs con Clippy e vecchie icone tech

Sì, perché Microsoft ha deciso di rendere omaggio al suo passato collaborando con Crocs per creare un’edizione limitata delle iconiche ciabatte di gomma, completamente ispirata al mitico wallpaper. La tomaia riprende fedelmente quella distesa collinare californiana immortalata nel 1998, trasformando una fotografia diventata leggenda in un accessorio wearable che grida “anni 2000” da ogni foro.

Ma il tocco geniale non si ferma al design. Nella confezione ci sono anche sei Jibbitz, quei piccoli charm da infilare nei buchi delle Crocs, che qui diventano piccole capsule del tempo per tech nostalgici: la graffetta Clippy, il logo di MSN, quello di Internet Explorer… praticamente è come se il tuo desktop di Windows XP fosse esploso in forma pop ai tuoi piedi.

Il tutto fa parte delle celebrazioni per i 50 anni di Microsoft, che quest’anno ha deciso di pescare nei suoi archivi iconografici per raccontare la sua storia attraverso oggetti da collezione. E per chi si chiede se queste Crocs potranno mai uscire da Redmond, la risposta è sì. Dopo una fase iniziale riservata ai dipendenti, saranno presto disponibili al pubblico, anche se in quantità molto limitate. Il prezzo? Circa 80 dollari. Più di un paio standard, certo, ma è difficile mettere un valore preciso su un pezzo di storia tech così perfettamente riconoscibile.

In fondo, sono scarpe. Ma anche un pezzo della tua infanzia digitale.