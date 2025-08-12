Chevrolet Silverado elettrica: record di autonomia oltre ogni previsione

Una Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck 2026 ha percorso 1.704,6 km con una sola ricarica. Un numero che supera di molto i 793 km di autonomia EPA dichiarata. Il dato batte anche il recente risultato della Lucid Air Grand Touring, ferma a poco più di 1.200 km. Non si è trattato di una prova ufficiale della casa, ma di un’iniziativa di un gruppo di ingegneri. L’idea era di verificare fino a dove poteva arrivare il veicolo. Come ha fatto un pickup di oltre due tonnellate a toccare simili distanze? È stata eliminata la ruota di scorta. È stata installata una copertura aerodinamica sul cassone per ridurre la resistenza. Le gomme della Chevrolet sono state gonfiate al massimo e l’assetto regolato con precisione. Anche il climatizzatore è stato spento per ogni chilometro percorso.

Le velocità si sono mantenute tra 32 e 40 km/h. Il pickup Chevrolet non ha conosciuto autostrade o accelerazioni brusche. La tecnica usata, nota come hypermiling, è una maratona a bassa velocità. Per coprire quella distanza sono serviti sette giorni. Ogni chilometro è stato strappato con lentezza calcolata, sfruttando ogni watt della batteria da oltre 200 kWh. Si tratta di un primato che non rispecchia una guida reale. Chi potrebbe viaggiare sempre così lentamente? Eppure, il numero ottenuto colpisce. Dimostra che l’energia immagazzinata nelle moderne batterie può durare ben oltre le abitudini quotidiane. La Chevrolet Silverado ha mostrato di avere riserve inaspettate, se sfruttata in condizioni estreme.

Tra record e realtà su strada: davvero la Chevrolet è tanto spettacolare?

Nella vita di tutti i giorni, una Chevrolet del genere non si muoverebbe mai in quelle condizioni. Il traffico, le pendenze, il clima e la necessità di comfort rendono irrealistico replicare il test. Tuttavia, la prova ha acceso i riflettori sul progresso della tecnologia. Un veicolo pensato per il lavoro, dotato di ampia capacità di carico, riesce a superare simili distanze con una sola ricarica. È questo il segnale che le auto elettriche hanno ormai un’autonomia che può soddisfare esigenze sempre più ampie. Anche se l’esperimento è stato una dimostrazione estrema, resta l’impressione di un futuro in cui le soste per ricaricare diventeranno sempre meno frequenti. Il numero finale, 1.704,6 km, resta scritto come un record particolare. Un risultato ottenuto con ingegno, costanza e condizioni studiate al millimetro. Chi guiderà una Chevrolet Silverado elettrica non vivrà quell’esperienza, ma saprà che, sotto il cofano la capacità c’è.