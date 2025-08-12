Honor, in arrivo un top di gamma con batteria da 10.000 mah?

In queste ultime settimane il noto leaker del settore Digital Chat Station aveva rivelato l’arrivo sul mercato di diversi nuovi smartphone con a bordo l’inedito soc di MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8500. Tra questi, anche il produttore tech Honor annuncerà un top di gamma con questo soc. Il leaker ha però ora rivelato un’altra caratteristica che contraddistinguerà questo device. Sembra infatti che a bordo ci sarà una batteria stratosferica da ben 10.000 mah.

Honor, secondo Digital Chat Station è in arrivo uno smartphone con batteria da 10.000 mah

A quanto pare il produttore tech Honor ci stupirà con un nuovo smartphone dall’enorme autonomia. Come già accennato in apertura, infatti , il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato in queste ore che l’azienda sta preparando l’arrivo di un nuovo device dalla batteria enorme con una capienza pari a ben 10.000 mah. A poter vantare questo primato dovrebbe essere lo smartphone a marchio Honor che sarà alimentato dal processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8500.

Il leaker aveva però rivelato che anche altre aziende annunceranno a breve i propri top di gamma con l’inedito processore di casa MediaTek. Il produttore tech Honor, dal canto suo, potrebbe essere però il primo a presentare lo smartphone dalla batteria più capiente, almeno per il momento. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli. Si parla in rete della possibilità che anche Xiaomi porterà in veste ufficiale un top di gamma col soc MediaTek Dimensity 8500, in particolare a marchio Redmi.

Secondo le indiscrezioni emerse in rete, quest’ultimo dovrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato in tempi brevi. Il prossimo top di gamma di Honor con batteria da 10.000 mah sembra invece che potrebbe debuttare dopo quest’ultimo, magari durante il mese di dicembre 2025. Nel frattempo, bisognerà vedere quali altre importanti novità porterà con sé questo inedito device di casa Honor.