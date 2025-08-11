Samsung rilascia la patch di sicurezza di agosto

Nonostante l’annuncio sia recente, la distribuzione del nuovo aggiornamento di sicurezza è già iniziata su diversi dispositivi Galaxy. Samsung conferma il proprio impegno nella protezione dei dati degli utenti, con un pacchetto che migliora fortemente la stabilità e risolve alcune falle critiche. I modelli più recenti, come ad esempio quelli della gamma Galaxy S25 e Z Fold 7, sono tra i primi a riceverlo. Con il tempo, però, l’update sarà reso disponibile anche a smartphone meno recenti, tablet e dispositivi rugged. Tra le novità spicca il Galaxy Tab Active 5 Pro. Questo entra per la prima volta nel gruppo dei dispositivi che avrà aggiornamenti mensili. Alcuni modelli continueranno invece a ricevere patch solo su base trimestrale. In ogni caso gli utenti possono controllare la disponibilità della nuova versione direttamente dalle impostazioni del proprio dispositivo.

Dettagli tecnici introdotti da Samsung e focus sulle vulnerabilità corrette

L’aggiornamento di agosto 2025 si suddivide tra le correzioni del team Google e i miglioramenti introdotti da Samsung per l’interfaccia One UI. La parte sviluppata da Google include 29 fix, tra cui uno classificato come critico, che riguarda una componente interna del sistema operativo Android 16. Per la maggior parte degli utenti però, questo rischio ben specifico dovrebbe comunque poter essere trascurabile. Dal lato Samsung inoltre, i miglioramenti sono diciotto. E ciascuno di loro copre diversi ambiti dell’esperienza utente. Il Galaxy Watch riceve una attenzione particolare, con tre patch dedicate al software.

È stata rafforzata anche la gestione della sicurezza degli account Samsung. Inoltre, si segnalano alcune correzioni nell’app Emergency SOS e nella funzione Document Scan della fotocamera. Il pacchetto non introduce novità visibili ma rafforza la protezione contro le minacce informatiche, in un periodo dove la cybersecurity è sempre più centrale. Samsung, come d’abitudine, non specifica una data esatta per il rollout. L’aggiornamento sarà distribuito a scaglioni, a partire dai modelli più diffusi.