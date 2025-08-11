Quando cambiare smartphone è davvero necessario

Anche i dispositivi più longevi arrivano, prima o poi, al capolinea. Il momento in cui uno smartphone viene considerato obsoleto è inevitabile. Questa non si manifesta solo con l’interruzione degli aggiornamenti. Ma si lega a un insieme di fattori tecnici, economici e di sicurezza. Quando un produttore smette di rilasciare patch di sistema o aggiornamenti funzionali, lo smartphone entra nella fase EoL (End-of-Life). In questo momento l’utilizzo comporta sempre più rischi. Ed in particolare legati alla cybersecurity. I dispositivi non aggiornati diventano più vulnerabili agli attacchi informatici. Le minacce odierne, come ransomware e malware, non risparmiano nulla e sfruttano proprio le falle non più corrette nei sistemi obsoleti. Anche le app smettono gradualmente di funzionare, costringendo l’utente ad aggiornarsi.
Cosa valutare prima di cambiare smartphone
Con il progresso del software, aumenta la richiesta di risorse hardware. La potenza richiesta dalle nuove versioni dei sistemi operativi, come Android 16 o One UI 8, spesso supera le capacità dei vecchi dispositivi. CPU e RAM, non più all’altezza, non garantiscono più fluidità. Alcuni produttori decidono allora di interrompere volontariamente il supporto per evitare un peggioramento dell’esperienza utente. Non va trascurato neppure l’aspetto economico. Mantenere vivo un dispositivo ha dei costi.
Non sempre però è necessario sostituire subito un telefono. Un dispositivo non più aggiornato può essere comunque utile in contesti alternativi, se tenuto offline. Può diventare una cornice digitale, un lettore per eBook, una webcam o persino uno strumento per la cucina. Prima di acquistare un nuovo modello, conviene valutare attentamente la durata del supporto software promesso dal produttore. In alcuni casi, è meglio spendere qualcosa in più per un telefono con un ciclo di aggiornamenti più lungo. Questo vale soprattutto per chi valuta l’acquisto di un dispositivo ricondizionato: se ha già alle spalle due o tre anni di aggiornamenti, potrebbe non riceverne altri per molto. Attenzione anche alle patch di sicurezza. Sono persino più cruciali delle nuove funzionalità. Google, Samsung e altri brand offrono ora supporti anche di sette anni. Ma è fondamentale verificarli prima dell’acquisto. L’obsolescenza, dunque, non è solo una questione tecnica, ma anche di consapevolezza.