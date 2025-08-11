Samsung One UI 8

Samsung si prepara a espandere il programma di Beta testing della One UI 8 già dalla prossima settimana, coinvolgendo un numero crescente di smartphone di fascia alta e media, in particolare delle serie Galaxy S e Galaxy A. L’espansione seguirà un ordine graduale per mercati, con USA, Corea del Sud e Regno Unito in prima linea. L’Italia non sarà inclusa nella fase iniziale.

Prima fase di espansione

La prima ondata di Beta interesserà Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, oltre ai pieghevoli Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 nei mercati selezionati. In India, Regno Unito, Stati Uniti e Corea del Sud gli utenti potranno accedere alla nuova interfaccia, già disponibile in versione stabile sui nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE, distribuiti con One UI 8 preinstallata.

Nelle settimane successive, il programma Beta si allargherà ai flagship della generazione precedente. Questo includerà i modelli Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, insieme ai pieghevoli Z Fold 5 e Z Flip 5. L’obiettivo è permettere a una platea più ampia di utenti di testare le novità dell’interfaccia prima del rilascio della versione stabile. L’ultima fase dell’espansione Beta coinvolgerà la serie Galaxy A. I primi modelli previsti sono Galaxy A35, A36, A54 e A55. Resta fuori dall’elenco il Galaxy A56, senza spiegazioni ufficiali da parte di Samsung. L’inclusione della fascia media conferma la volontà di portare le nuove funzioni della One UI 8 a un bacino d’utenza più ampio rispetto ai soli top di gamma.

Samsung prevede di completare il rilascio della One UI 8 stabile sui dispositivi oltre ai pieghevoli di ultima generazione entro fine settembre. Questo significa che i modelli delle serie Galaxy S e Galaxy A inclusi nel programma Beta riceveranno la versione definitiva entro poche settimane dal termine dei test.

L’approccio graduale consente all’azienda di raccogliere feedback, correggere eventuali bug e ottimizzare le prestazioni prima della distribuzione su larga scala.

Elenco dei dispositivi coinvolti

I dispositivi che avranno accesso alla One UI 8, in versione stabile o Beta, includono: