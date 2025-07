Galaxy Z Fold 7: dati incoraggianti in Corea

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 rappresenta un momento di svolta per il colosso sudcoreano. Lo smartphone, infatti, ha segnato un traguardo importante all’interno del proprio mercato domestico. Per la prima volta il pieghevole con apertura orizzontale ha superato, in fase di pre-ordine, il più compatto Galaxy Z Flip 7. Tale sorpasso, avvenuto in Corea del Sud, rompe una tendenza consolidata che vedeva la linea Flip detenere il primato in termini di popolarità e vendite. Nel dettaglio, secondo quanto riportato da FNN News, il Fold7 ha conquistato il 60% delle prenotazioni in Corea del Sud. Contro il 40% del Flip7. Si tratta di una situazione opposta rispetto all’anno precedente. In tale occasione, infatti, i rapporti erano esattamente inversi. Ancora più netta la differenza se si torna indietro di due anni, quando il Fold si era fermato al 30% dei preordini. Lasciando il palcoscenico quasi interamente al Flip5.

Samsung: ecco perché il Galaxy Z Fold 7 sta spopolando

A rendere particolarmente competitivo il nuovo Fold è stato un importante lavoro di riprogettazione. Il design, interamente rivisitato, ha portato a un modello più sottile rispetto al passato. Da chiuso misura appena 8,9 mm. Mentre da aperto arriva a 4,2 mm. Inoltre, è stata utilizzata nuova generazione di cerniera, l’Armor FlexHinge nella sua terza versione. Quest’ultima risulta non solo più leggera del 43%, ma anche il 27% più sottile rispetto a quella del Fold 6. A completare c’è una pellicola interna più sottile, meno soggetta a pieghe evidenti e dotata di una qualità complessiva superiore.

Anche sotto il profilo hardware, il nuovo smartphone non delude. Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda il comparto fotografico, dove spicca un sensore principale da ben 200 MP. È chiaro che Samsung ha voluto concentrare il massimo dell’innovazione su tale modello. Forse anche per posizionarlo con più decisione come dispositivo di fascia alta e per offrire un’alternativa concreta ai dispositivi più tradizionali.

È importante considerare che tale cambio di tendenza non risulta privo di incognite. Il prezzo più elevato del Fold7 non garantisce automaticamente maggiori profitti. Ciò soprattutto considerando i potenziali costi aggiuntivi legati alle nuove tecnologie adottate. Samsung dovrà valutare se tale inversione di tendenza porterà benefici concreti anche in termini di redditività.