OnePlus

OnePlus 15 potrebbe segnare un punto di svolta nel design della serie, abbandonando il caratteristico modulo fotografico circolare in favore di una soluzione rettangolare con angoli smussati. Secondo indiscrezioni del leaker cinese Digital Chat Station, il nuovo elemento ricorderà quello adottato su OnePlus 13T e OnePlus 13S. La modifica coinciderà con la fine della partnership con Hasselblad, attiva dal 2021 per lo sviluppo del comparto fotografico.

Un cambiamento di stile

Il passaggio dal modulo circolare a uno rettangolare rappresenta una scelta di rottura rispetto alle ultime generazioni. La disposizione delle fotocamere, pur non ancora confermata ufficialmente, potrebbe seguire un approccio più sobrio e lineare. L’abbandono del marchio Hasselblad, presente fin da OnePlus 9, segna la fine di un percorso che aveva caratterizzato fortemente l’identità visiva e tecnica della gamma. Le prime informazioni indicano un display con risoluzione 1,5K e tecnologia LIPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide). Questa soluzione permette bordi più sottili e una migliore efficienza energetica. Il pannello dovrebbe offrire un’esperienza visiva più immersiva, riducendo al minimo le cornici.

Sotto la scocca, salvo novità, dovrebbe trovare posto il Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, il prossimo processore di fascia alta della casa statunitense. L’accoppiata con la tecnologia LIPO punta a ottimizzare consumi e prestazioni.

Sul fronte batteria, i rumor parlano di una capacità di 7.000 o addirittura 7.500 mAh, valori insoliti per un top di gamma. In abbinamento, sarebbe prevista una ricarica cablata da 100 W, per tempi di ripristino ridotti. Questo upgrade potrebbe rispondere alle esigenze di chi utilizza lo smartphone in modo intensivo e cerca una durata superiore alla media. Oltre alla fine della collaborazione con Hasselblad, al momento le informazioni sulla fotocamera sono limitate. Le indiscrezioni citano un sensore principale da 50 MP, senza dettagli ufficiali sugli altri moduli. La scelta del nuovo design per il comparto fotografico potrebbe implicare una disposizione diversa dei sensori e l’adozione di ottiche aggiornate.

Il debutto di OnePlus 15 è atteso per ottobre, in linea con la finestra temporale di lancio dei modelli precedenti. L’azienda non ha ancora rilasciato conferme ufficiali, ma le indiscrezioni indicano una fase avanzata dello sviluppo. Il cambio di design e la possibile crescita delle prestazioni tecniche potrebbero segnare un nuovo corso per la serie OnePlus. L’addio al marchio Hasselblad, unito a modifiche sostanziali nella scocca e nella batteria, suggerisce una strategia di riposizionamento sul mercato. Restano da verificare le scelte finali in termini di materiali, configurazioni di memoria e funzioni software.