OPPO: con Hasselblad rivoluziona la fotografia mobile

La fotografia mobile entra in una nuova era. A tal proposito, OPPO ha svelato una nuova fase nella collaborazione con Hasselblad, segnando un ulteriore passo avanti. Il progetto annunciato mira alla realizzazione di un sistema fotografico di prossima generazione, frutto di un’intesa sempre più profonda tra le due aziende. Dopo anni di lavoro condiviso sulla serie Find, il legame tra OPPO e Hasselblad si consolida. Ciò attraverso una visione precisa: integrare estetica e tecnologia per trasformare gli smartphone in strumenti fotografici di alto livello.

OPPO e Hasselblad: dettagli sulla collaborazione

Tra le innovazioni più apprezzate si distingue anche la modalità XPAN, ispirata all’omonima fotocamera analogica. Quest’ultima consente scatti in formato panoramico 65:24, offrendo un’esperienza visiva originale e distinta. Tali strumenti dimostrano l’intento di OPPO di andare oltre la semplice crescita numerica dei megapixel, scegliendo, invece, una direzione orientata alla qualità espressiva dell’immagine.

Il nuovo sistema di imaging, annunciato ma ancora avvolto in parte nel mistero, dovrebbe definire nuovi standard per l’intero settore. L’idea è offrire una firma visiva che renda riconoscibili gli scatti realizzati con dispositivi OPPO-Hasselblad. Un tratto distintivo che coniughi l’heritage fotografico con le più moderne capacità digitali. L’Europa sarà protagonista in tale evoluzione, fungendo da laboratorio e punto di lancio per le prossime innovazioni.

Nel frattempo, OPPO continua a puntare sul suo nuovo Find X8 Ultra. Tale dispositivo si distingue per l’eccellenza del comparto fotografico. Dotato di una Penta Camera e della prima True Chroma Camera del settore, riesce a catturare colori autentici e vibranti. L’AI Bokeh Engine, infine, è capace di generare una separazione tra soggetto e sfondo di altissima precisione. In tal modo è possibile valorizzare ogni minimo dettaglio. Tale smartphone rappresenta la sintesi concreta del lavoro a quattro mani tra OPPO e Hasselblad, e anticipa ciò che ci si potrebbe aspettare dalla nuova generazione in arrivo.