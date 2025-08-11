La chimica dei denti fossili svela il clima del Tardo Giurassico

C’è qualcosa di affascinante nel pensare che l’aria che respiravano i dinosauri possa raccontarci com’era davvero il loro mondo. Non stiamo parlando di ipotesi o di vecchie teorie, ma di una scoperta scientifica sorprendente. Un gruppo di ricercatori è riuscito a ricostruire la composizione dell’atmosfera di 150 milioni di anni fa partendo da… un dente. Sì, proprio così: un dente fossilizzato.

Un dente fossile rivela l’aria dei dinosauri e il clima di 150 milioni di anni fa

Nel bel mezzo del Tardo Giurassico, la Terra era un posto molto diverso. L’anidride carbonica nell’aria era quattro volte più abbondante rispetto ai livelli preindustriali, e questo ci dice molto su quanto fosse più “verde” il pianeta. La vegetazione era ovunque, rigogliosa, e sosteneva un ecosistema gigantesco fatto di erbivori enormi, predatori leggendari e catene alimentari complesse. Fin qui nulla di troppo nuovo. Ma quello che davvero cambia le carte in tavola è il modo in cui tutto questo è stato scoperto.

Analizzando lo smalto dentale – uno dei materiali più resistenti che la natura abbia mai prodotto – i ricercatori hanno trovato una sorta di archivio chimico dell’ossigeno di quel tempo. E da lì sono riusciti a dedurre non solo la quantità di CO₂ nell’aria, ma anche quanto fossero produttive le piante di allora. In pratica, quei denti hanno conservato per milioni di anni un piccolo pezzo di cielo.

Alcuni fossili, provenienti da diversi continenti, hanno perfino rivelato anomalie nei livelli di CO₂, probabilmente dovute a eventi improvvisi come le enormi eruzioni vulcaniche che, verso la fine del Cretaceo, hanno cambiato tutto.

Questa nuova tecnica non serve solo a fare belle ricostruzioni: ci offre un modo per avvicinarci un po’ di più a creature che conosciamo quasi solo attraverso film e musei. È come se, all’improvviso, ci accorgessimo che nel silenzio delle ere geologiche qualcosa è rimasto lì ad aspettare, pronto a raccontare una storia che non avevamo mai sentito davvero.